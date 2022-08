Nächster Gladbach-Coup: Auch Hofmann verlängert langfristig

Plötzlich geht es Schlag auf Schlag im Borussia-Park: Nach Alassane Plea bleibt auch Jonas Hofmann den Fohlen langfristig erhalten. Der Nationalspieler hat seinen Vertrag bis Sommer 2025 verlängert - inklusive Option auf eine weitere Spielzeit.

Es ist der nächste Coup von Sportdirektor Roland Virkus und den Borussen. Am Freitag hatten die Fohlen die Verlängerung mit Plea bekanntgegeben (Laufzeit Sommer 2025 inklusive Option für eine weitere Spielzeit), jetzt folgte am Montag mit Hofmann auch der wichtigste Feldspieler im Kader der Fohlen. Der Allrounder, der wie Plea zunächst bis 2023 gebunden war, hat sich mit dem Klub ebenso auf eine Laufzeit bis 2025 geeinigt - inklusive Option für ein weiteres Jahr. Damit hat Virkus binnen weniger Tage zwei starke Signale gesetzt: Mit Hofmann und Plea bleiben zwei der wichtigsten Säulen der Mannschaft langfristig erhalten und bilden auch in Zukunft das Gerüst des Teams.

"Jonas ist in seinen sechseinhalb Jahren bei uns zu einem der Gesichter unserer Mannschaft geworden. Er hat hier eine beeindruckende Entwicklung genommen - erst zum Stammspieler und Führungsspieler bei uns, und mittlerweile auch zu einer festen Größe in der deutschen Nationalmannschaft. Wir freuen uns sehr, dass wir Jonas davon überzeugen konnten, sich weiter an Borussia zu binden", so Virkus.

So ganz überraschend kam Hofmanns Ja-Wort nach den optimistisch klingenden Aussagen der Verantwortlichen rund um das Spiel gegen die TSG Hoffenheim (3:1) nicht mehr. "Ich habe die große Hoffnung, dass in den kommenden Tagen noch die eine oder andere positive Nachricht da ist", sagte Trainer Daniel Farke zum Thema Vertragsverlängerungen. Auch Vizepräsident Rainer Bonhof klang zuversichtlich, sprach von "Gesprächen, die sehr gut verlaufen" und meinte: "Die Ergebnisse werden wir bei Gelegenheit bekanntgeben. Ich hoffe, dass wir das eine oder andere an Überzeugung leisten konnten."

Dass damit auch die Personalie Hofmann gemeint war, lag auf der Hand. Der Nationalspieler stand auf der Prioritätenliste von Virkus ganz oben, an der Verlängerung wurde über Monate hinweg gearbeitet. Hofmann befand sich seit einigen Jahren bei mehreren Top-Klubs auf der Liste. Dass es Virkus und den Borussen gelungen ist, den 30-Jährigen zu halten, ist ein ganz starkes Statement - Hofmanns Bekenntnis zu den Fohlen aber genauso.

kicker Wochenendrückblick vom 7.8.2022 Bayern München erster Tabellenführer der neuen Bundesligasaison, Timo Werner vor Rückkehr zu RB Leipzig, Dynamo Dresden jubelt erstmals im Jahr 2022 kicker Wochenendrückblick vom 31.7.2022 31.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 24.7.2022 24.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 17.7.2022 17.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 10.7.2022 10.07.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Hofmann war im Januar 2016 von Borussia Dortmund an den linken Niederrhein gekommen und hatte sich vor allem in den vergangenen Jahren unverzichtbar gemacht in der Fohlenelf. In 183 Pflichtspielen für die Borussia gelangen ihm 36 Tore und 41 Assists.

Und: Die vergangene Saison schloss Hofmann mit zwölf Treffern als Borussias Top-Torschütze ab. Mit den fünf zusätzlichen Assists und insgesamt 17 Scorerpunkten landete er im internen Scorer-Ranking auf Platz zwei hinter Plea (18 Scorerpunkte mit zehn Toren und acht Vorlagen).