Nächster Doppelpack: Augsburg holt Yeboah und Cardona

Der FC Augsburg bleibt umtriebig auf dem Transfermarkt. Zwei neue Stürmer trainieren schon am Mittwoch mit. Ein weiterer Neuzugang ist geplant.

Enrico Maaßen wusste schon, warum er am Montagabend, als der FC Augsburg seine Sponsoren zum Neujahresempfang lud, grinsen musste, als es um die Winter-Neuzugänge seiner Mannschaft ging. "Lasst euch überraschen", sagte er, nachdem Kelvin Yeboah seinen Medizincheck bereits bestanden hatte.

Kaufoption bei Yeboah zwischen fünf und sechs Millionen Euro

Der 22-jährige Italiener wird bis Saisonende vom CFC Genua ausgeliehen, anschließend besitzt der FCA eine Kaufoption zwischen fünf und sechs Millionen Euro. "Ich kenne Kelvin schon sehr, sehr lange", versichert Maaßen und bezieht sich auf Yeboahs Zeit in Tirol und Graz, wo er besonders auf sich aufmerksam gemacht hatte. "Er hatte ein schwieriges Jahr in Italien. Das ist auch, glaube ich, für die Qualitäten, die er besitzt, sowohl in der ersten Liga als auch in der zweiten Liga nicht einfach zu spielen."

Mit ihm erhält der FCA einen "sehr guten Pressingstürmer", einen "sehr guten Umschaltstürmer", der "ein sehr gutes Tempo besitzt". "Er ist ein herausragend guter Charakter, hat sehr viel Feuer, spricht Deutsch. Er hat wahnsinnig viel Potenzial. Jetzt gilt es, das wieder abzurufen, was er vor einem Jahr gezeigt hat. Er hat große Lust, in Augsburg zu spielen."

Cardona bis 2027

Das trifft auch auf Irvin Cardona zu. Der 25-jährige Angreifer wechselt ein halbes Jahr vor Vertragsende fest von Stade Brest nach Augsburg und unterschreibt dort bis 2027. Beim französischen Erstligisten kam er zuletzt nicht mehr über die Rolle des Jokers hinaus, weil er im Sommer mitgeteilt hatte, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Für Cardona, bei der AS Monaco ausgebildet, überweist der FCA einen mittleren sechsstelligen Betrag in die Bretagne. Beide Neuzugänge, die genau wie zuvor Dion Beljo und David Colina im Doppelpack erscheinen, trainieren bereits am Mittwochvormittag mit den neuen Kollegen.

Nun fahnden die Augsburger noch nach einem Neuzugang fürs zentrale Mittelfeld, weil es Carlos Gruezo in die MLS zu den San Jose Earthquakes zieht.