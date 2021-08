Nächster Abschied: Mascarell verlässt Schalke in Richtung Spanien

Der FC Schalke kann auch Omar Mascarell (28) von der Gehaltsliste streichen. Den Spanier zieht es in die Heimat.

Am Wochenende Matija Nastasic (Florenz), zum Wochenstart Omar Mascarell: Rouven Schröder kann den nächsten Großverdiener von der Gehaltsliste streichen. Mascarell wechselt vom Zweitligisten zurück nach Spanien zum FC Elche.

Wie schon Nastasic oder auch Amine Harit kam der einstige S04-Kapitän in dieser Saison noch nicht zum Einsatz, weil er den Verein verlassen sollte. "Für Omar gilt letztlich dasselbe wie für Matija Nastasic und andere Spieler, die Verträge mit einem gewissen finanziellen Volumen besitzen, nämlich dass sie keine Zukunft in der 2. Bundesliga haben. Trotz dieser schwierigen Situation hat er sich in den vergangenen Wochen sehr professionell verhalten und die Mannschaft so gut er konnte unterstützt", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder. Mascarells Vertrag (bis Sommer 2022) wurde aufgelöst, über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.

In Elche, das am Wochenende 0:1 bei Atletico Madrid unterlag, spielt Mascarell nun wieder Erstliga-Fußball. In einem getwitterten Video war Mascarell bereits kurz im neuen Trikot zu sehen, er unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Mascarell war 2018, nachdem er leihweise bei Eintracht Frankfurt überzeugt hatte, für rund zehn Millionen Euro von Real Madrid nach Gelsenkirchen gewechselt, hatte auf Schalke aber nur wenige wirklich überzeugende Auftritte.