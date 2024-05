Nächste Offensivkraft: 1860 holt auch Wolfram

Die Münchner Löwen verpassen ihrer in der abgelaufenen Spielzeit äußerst schwachen Offensivreihe ein neues Gesicht. Nach Fabian Schubert (St. Gallen) und Patrick Hobsch (Unterhaching) kommt mit Maximilian Wolfram bereits der dritte Angreifer an die Grünwalder Straße. Der 27-Jährige war bis zuletzt beim SC Verl aktiv und steuerte in der jüngsten Spielzeit sieben Tore und fünf Assists bei.