"Nachhaltig mit starken Leistungen aufgefallen": Heidenheim holt Köther aus Düsseldorf

Der 1. FC Heidenheim hat sich für die neue Saison mit Tim Köther aus Düsseldorf verstärkt. Der 21-Jährige debütierte im Rheinland bereits in der 2. Bundesliga, fiel den Verantwortlichen aber vor allem in der Regionalliga auf.

Als die Fortuna Mitte März aufgrund von 14 Corona-Fällen nur noch auf einen Rumpfkader zurückgreifen konnte, schlug plötzlich die Stunde von Köther. Noch ohne jeglichen Einsatz zuvor fand er sich mit einem Mal in der Startaufstellung gegen Paderborn wieder und steuerte beim 1:1 sogar einen Assist bei.

"Trauen ihm den Sprung bei uns zu"

Es blieb jedoch bei dem Debüt, ein weiterer Einsatz in der Profi-Mannschaft folgte seitdem nicht mehr - und nun trennen sich am Ende der Saison die Wege. Köther zieht es an die Brenz zum 1. FC Heidenheim, der in dem Linksaußen "noch viel Potential" sieht, wie der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald auf der Klubwebsite zitiert wird. Köther befinde sich "in einem sehr entwicklungsfähigen Alter. Deshalb trauen wir ihm zu, bei uns den Sprung in die 2. Liga zu schaffen."

Köther war 2019 aus Aachen zur Fortuna gewechselt und erzielte in dieser Saison bislang sechs Treffer in 29 Spielen der Regionalliga West. Dort und bei seinem Zweitliga-Debüt ist er den Verantwortlichen des 1. FCH "nachhaltig mit starken Leistungen äußerst positiv aufgefallen", so Sanwald. Bei den Heidenheimern unterschrieb der Flügelspieler einen Dreijahresvertrag bis 2025. Eine Ablöse kostet er nicht: Sein Vertrag bei F95 endet in diesem Sommer.