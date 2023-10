Nachfolger von Eichin: Bresser wird neuer Nachwuchschef in Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat die Verpflichtung eines neuen Chefs für das Nachwuchsleistungszentrum bekanntgegeben. Der Niederländer Jefta Bresser soll die Geschicke bei der Werkself zukünftig leiten.

Bresser wird in Leverkusen den frei gewordenen Platz von Thomas Eichin übernehmen. Der 57-Jährige wurde Mitte Juni auf den neu geschaffenen Posten des Direktors Lizenz gehoben. Ab 18. Oktober wird diese Lücke nun geschlossen, wenn Bresser seine Arbeit beim Nachwuchs des Bundesligisten beginnt.

Bresser kommt vom niederländischen Zweitligisten De Graafschap, wo er in den zurückliegenden fünf Jahren als Leiter der Jugendakademie arbeitete. "Jefta Bresser hat dort als Hauptverantwortlicher eine überdurchschnittliche Durchlässigkeit vom Jugendbereich in den Profi-Sektor erreicht. Mehr als die Hälfte der Lizenzspieler stammen bei De Graafschap aus dem eigenen Nachwuchs - das sind herausragende Werte, die zu großen Teilen auf Jeftas konzeptioneller Arbeit beruhen", erklärt Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport von Bayer 04, in einer Vereinsmitteilung.

Erfahrung in England und Russland gesammelt

"Mit seiner Verpflichtung wollen wir unseren zuletzt eingeschlagenen Weg fortsetzen und die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre vorantreiben. Auf Sicht geht es uns darum, einen größeren Anteil an selbst ausgebildeten Spielern für unser Profiteam zu rekrutieren", so Rolfes weiter. Aktuell befindet sich mit Ayman Aourir nur ein Spieler im Profikader des Tabellenführers der Bundesliga, der einige Stationen in der Bayer-Jugend hinter sich hat.

Der 52-jährige Bresser war zwischen 2005 und 2015 bei der PSV Eindhoven, dem FC Fulham sowie bei Zenit St. Petersburg in leitender Funktion verantwortlich für die individuelle Entwicklung von Jugendspielern sämtlicher Altersklassen. Auf die Trainingsarbeit mit allen Leverkusener Nachwuchsteams wird Bresser wie schon auf seinen vorangegangenen Stationen unmittelbaren Einfluss nehmen.

"Reizvolle und extrem motivierende Aufgabe"

"Für mich ist es eine reizvolle und extrem motivierende Aufgabe, die Nachwuchsarbeit in einem international so erfolgreichen Klub wie Bayer 04 Leverkusen entscheidend mitzugestalten", sagt Bresser. "Die Gespräche mit Simon Rolfes und dem Klub haben mich von Anfang an eingenommen und inspiriert für den Auftrag, den ich nun mit vollem Elan angehen werde: Bayer 04 als Top-Standort für den Jugendfußball in Deutschland und darüber hinaus zu etablieren."