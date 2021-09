Nach Wulles Ausfall: Torhüter Rehnen heuert in Sandhausen an

Nach der Verletzung von Torhüter Rick Wulle hat der SV Sandhausen personell nochmal nachgelegt und Keeper Nikolai Rehnen verpflichtet.

Nikolai Rehnen stand zuletzt in Bielefeld unter Vertrag und unterschrieb nun in Sandhausen. imago images/pmk

Am Samstag gastierte der SV Sandhausen beim Hamburger SV (1:2) und musste nicht nur die Niederlage, sondern auch eine Verletzung von Keeper Patrick Drewes in Kauf nehmen. Mit Ersatztorwart Rick Wulle (Schulterverletzung) fällt der Backup sogar länger aus. Darauf hat der SVS nun reagiert und Nikolai Rehnen unter Vertrag genommen.

Rehnens Vertrag bei Arminia Bielefeld war am Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen, so dass der 24-Jährige nun als vereinsloser Spieler ablösefrei nach Sandhausen wechseln konnte.

Rehnen absolvierte bereits das Trainingslager mit dem SVS

Er ist beim SV Sandhausen kein Unbekannter: Rehnen absolvierte mit den Kurpfälzern in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison das Trainingslager im österreichischen Längenfeld und kam dabei auch beim 1:0-Sieg im Testspiel gegen den rumänischen Erstligisten FC Botosani am 7. Juli zum Einsatz.

"Aufgrund der schwerwiegenden Verletzung von Rick Wulle mussten wir auf der Torhüterposition noch mal personell nachlegen", wird Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SV Sandhausen, auf der Vereinswebsite zitiert. "Nikolai hat sich während des Trainingslagers im Sommer sehr gut in unsere Mannschaft integriert. Er passt charakterlich top zum SV Sandhausen. Wir hätten Nikolai bereits im Sommer verpflichtet, wenn sich damals die Rehamaßnahmen bei Rick Wulle nach dessen Verletzung aus der Vorsaison noch länger hingezogen hätten. Für uns war in der nun veränderten Situation aufgrund der erneuten Verletzung von Rick klar, dass wir schnell wieder den Kontakt zu Nikolai aufnehmen werden. Wir sind sehr froh, dass es mit dem Wechsel funktioniert hat."

Rehnen, der die Rückennumer 33 erhält, wurde in der Jugend von Arminia Bielefeld ausgebildet. Auf Leihbasis spielte er für Fortuna Köln und Alemannia Aachen. In der Saison 2018/19 war er Stammtorhüter der Kölner und kam in 37 Partien in der 3. Liga zum Einsatz. Zudem stand er für die deutsche U-20-Nationalmannschaft insgesamt zweimal im Kasten.