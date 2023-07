Nach wechselhaften Jahren in Leverkusen: Bakker wechselt zu Atalanta Bergamo

Mitchel Bakker zieht es zu Atalanta Bergamo. Bei Bayer Leverkusen konnte er in den vergangenen zwei Jahren nie konstant überzeugen.

Die linke Defensivseite galt in letzter Zeit gemeinhin als Problemzone der Werkself. Einerseits war da Daley Sinkgraven, der Bayer 04 in diesem Sommer ablösefrei verlassen hat. Andererseits stand für diesen Posten Mitchel Bakker im Kader.

Mangels Alternativen kam der 23-Jährige 2022/23 in 28 Bundesliga-Spielen zum Einsatz, konnte nie durchgängig überzeugen (Notenschnitt 3,95) - und verlässt den Klub nun ebenfalls. Für zehn Millionen Euro Ablöse plus möglicher Bonuszahlungen zieht der Niederländer weiter in Richtung Atalanta Bergamo. Die offizielle Verkündung soll zeitnah folgen.

2021 war Bakker von Paris Saint-Germain gekommen und brachte interessante Eigenschaften mit. Eine hohe Schnelligkeit und eine herausragende Physis zeichnen ihn aus - gute Voraussetzungen, um als linker Verteidiger oder linker Schienenspieler zur wichtigen Hilfe zu werden.

Bakker indes präsentierte sich inkonstant, ansprechenden Leistungen ließ er rasch wieder unterdurchschnittliche Vorträge folgen - im ersten wie im zweiten Jahr bei Bayer 04 Leverkusen. Zudem leistete er sich außerhalb des Platzes wiederholt schlechtes Timing, kam unpünktlich. Seinem Standing war das freilich nicht zuträglich.

Bergamo und Bakker - das könnte passen

Da sich Bayer in diesem Sommer auf der linken Seite verstärken konnte - Neuzugang Alejandro Grimaldo ist als Führungs- und Stammkraft eingeplant -, wären die Einsatzchancen für Bakker, der in der vergangenen Spielzeit insgesamt 40-mal zum Einsatz kam, deutlich gesunken. Logisch also, dass er nun eine neue Herausforderung annimmt. Zumal sein Profil gut zu Atalanta passt.

Lassen die Lombarden doch in einem System mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen, in dem die Schwächen des Modellathleten in der Defensive nicht so zum Tragen kommen dürften. Die Werkself, die unlängst Granit Xhaka vorstellte, streicht eine ordentliche Ablöse ein, braucht nun aber noch eine Alternative hinten links.