Nach Unwetter: Formel-1-Rennen in Imola abgesagt

Wegen der heftigen Unwetter in der italienischen Provinz Emilia-Romagna wurde das für das Wochenende geplante Formel-1-Rennen in Imola abgesagt.

Bereits zuvor hatte der italienische Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini eine Absage des Grand Prix der Emilia Romagna gefordert.

Seit Dienstag wird die italienische Provinz Emilia-Romagna von heftigen Niederschlägen geplagt, die zu schweren Überschwemmungen führten. Laut dem italienischen Katastrophendienst traten 14 Flüsse in der Region über die Ufer, etliche Menschen mussten evakuiert werden oder verloren ihr Zuhause. Zudem mussten auch erste Todesopfer beklagt werden, mehrere Menschen werden noch vermisst.

Am Freitag sollte der Grand Prix mit den beiden freien Trainings starten, am Samstag stand das dritte Training sowie das Qualifying auf dem Programm. Das Rennen sollte am Sonntag um 15 Uhr stattfinden. Bereits am Dienstag musste das Fahrerlager an der Strecke in Imola geräumt werden, nachdem der nahe gelegene Fluss Santerno über die Ufer zu treten drohte.

F1-Statement: "Unmöglich, Veranstaltung für unsere Fans, die Teams und unser Personal sicher durchzuführen"

"Nach Gesprächen zwischen der Formel 1, dem Präsidenten der FIA, den zuständigen Behörden - darunter die zuständigen Minister, der Präsident des Automobilclubs von Italien, der Präsident der Region Emilia-Romagna, der Bürgermeister der Stadt und der Veranstalter - wurde beschlossen, den Großen Preis am Wochenende in Imola nicht auszutragen", heißt es auf der Website der Formel 1. "Die Entscheidung wurde getroffen, weil es nicht möglich ist, die Veranstaltung für unsere Fans, die Teams und unser Personal sicher durchzuführen, und weil es in Anbetracht der Situation, in der sich die Städte und Gemeinden der Region befinden, richtig und verantwortungsvoll ist."

Ob der Grand Prix der Emilia-Romagna angesichts des straffen Programms in dieser Saison noch nachgeholt werden kann, erscheint eher unwahrscheinlich. Die F1 machte in ihrem Statement keine Angaben, ob, und falls ja, wann der Grand Prix in diesem Jahr nachgeholt wird. Ursprünglich sollten in dieser Saison erstmals 23 Rennen stattfinden, nun könnten es wieder "nur" 22 sein.