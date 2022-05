Nach Trennung von EA: FIFA plant "das einzig wahre" Fußballspiel

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die FIFA und EA Sports ihre Partnerschaft beenden werden. Der Weltverband äußerte sich auch zu eigenen Plänen - die es in sich haben.

Dass FIFA-Präsident Gianni Infantino sein Amt mit Ambitionen ausübt, ist hinlänglich bekannt. Die "beste WM der Geschichte" in Qatar oder eine Revolution des gesamten WM-Rhythmus sind nur zwei Beispiele für die großen Visionen des Schweizers. Visionen, die er jetzt auch auf den Videospielmarkt auszuweiten scheint.

Nachfolger von EA bereits im Blick

Denn nachdem die FIFA und der langjährige Partner EA Sports das Ende ihrer Zusammenarbeit bekanntgaben, plant die FIFA, eine eigene Fußballsimulation zu entwickeln. Über Partner aus der Videospielbranche ist jedoch nichts konkretes bekannt. Der Weltverband befände sich laut Mitteilung aber bereits in Kontakt "mit führenden Publishern, Medienfirmen und Inverstoren" und strebe Kooperationen mit mehreren Parteien an.

Infantino selbst setzt bereits jetzt hohe Standards für die Simulation, die 2024 auf den Markt kommen soll: "Ich kann Ihnen versichern, dass das Spiel, welches den Namen FIFA trägt, das beste für Spieler und Fußballfans verfügbare Spiel sein wird." Mit diesem möchte er sich einen neuen Markt erschließen: "Der Sektor interaktives Spielen und eSport ist ein Weg des Wachstums und der Diversifikation", mit dem der Verband "ein breites Angebot an Produkten und Gelegenheiten für Spieler, Fans, Mitglieder und Partner" sicherstellen wolle.

FIFA-Reihe wird namentlich fortgeführt

Profitieren will der 52-jährige Funktionär bei seinem Unterfangen auch von dem etablierten Namen: "Der Name 'FIFA' ist der einzige, globale Originaltitel. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 und so weiter - die Konstante ist der Name, der für immer beibehalten und der beste bleiben wird." Ein Schritt, den EA Sports bereits zum Anlass nehmen musste, seine zukünftigen Titel ab 2023 unter dem Namen "EA SPORTS FC" zu veröffentlichen.

Wie ernst die FIFA es mit ihrem Eindringen in den Videospielmarkt meint, wird dadurch verdeutlicht, dass sich bereits erste Spiele in der Entwicklung befänden. Dabei handle es sich allerdings nicht um Simulationen, sondern nicht genauer benannte andere Games handeln.

Worum es bei diesen ersten Gehversuchen des Weltverbandes in Sachen eigener Videospiele geht, dürfte jedoch zeitnah bekannt gegeben werden. Die ersten Titel der FIFA sollen bereits "im dritten Quartal diesen Jahres" veröffentlich werden.