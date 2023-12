Nach siebenwöchiger Leidenszeit: Teuchert kehrt in den 96-Kader zurück

Seit Ende Oktober hat Cedric Teuchert kein Spiel mehr für Hannover 96 bestritten, nun könnte er am Wochenende in Kiel sein Comeback feiern. Hannover-Coach Stefan Leitl traut seinem Top-Torschützen einen Kurzeinsatz zu.

Die gute Nachricht verkündete Stefan Leitl zu Beginn der Pressenkonferenz von Hannover 96: Cedric Teuchert fährt mit nach Kiel und steht im Kader für die letzte Partie des Jahres am Samstag um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker). Voraussetzung: Das Abschlusstraining übersteht der beste 96-Torschütze der Saison (acht Treffer, sechs davon per Elfmeter) beschwerdefrei.

Die siebenwöchige Leidenszeit des 26-Jährigen neigt sich damit dem Ende zu. Teucherts letzter Einsatz datiert vom 28. Oktober, als er im Spiel bei Schalke 04 kurz vor Schluss wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde. Seitdem fällt er wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung aus.

Einen Kurzeinsatz traue ich ihm zu. 15 Minuten hat er im Tank, ohne ein zu hohes Risiko einzugehen. Stefan Leitl

"Wenn das Rest-Risiko so minimal ist, dass nichts passieren kann, dann sage ich als Trainer natürlich ja. Dann nimmst du deinen besten Torschützen mit. Ist das Risiko zu groß, wäre es nicht gut, wenn ich ihn mitnehmen würde", erklärte Leitl noch am Montag, als schon leise Hoffnungen auf ein Teuchert-Comeback aufkamen. "Einen Kurzeinsatz traue ich ihm zu. 15 Minuten hat er im Tank, ohne ein zu hohes Risiko einzugehen", erzählte der Trainer am Freitag. Am Donnerstag hatte Teuchert die erste komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert.

Fünf Ausfälle gegen Kiel - Leitl bleibt optimistisch

Ausfallen werden für die Partie beim Tabellenzweiten Brooklyn Ezeh, Antonio Foti, Monju Momuluh und Max Besuschkow (alle krank). Zudem muss Christopher Scott wegen Rückenproblemen passen. Trotzdem fährt Leitl optimistisch nach Kiel: "Wir sind von dem überzeugt, was wir können. Unser Wunsch ist es, mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen." Das mögliche Erfolgsrezept? "Von Minute eins mutig nach vorne spielen", meint Leitl, dessen Mannschaft zuletzt immer wieder Rückständen hinterherlaufen musste und am Ende doch noch Remis spielte. Man solle sich nicht darauf verlassen, dass dies immer funktioniere, warnte der Fußballlehrer.

Und in Kiel ist die Wahrscheinlichkeit ohnehin gering, einen Rückstand noch aufzuholen. Die KSV Holstein fährt seit Wochen in der Erfolgsspur. "Sie haben eine Top-Mannschaft der Liga. Marcel Rapp leistet dort hervorragende Arbeit", lobte Leitl seinen Trainer-Kollegen. Aus den vergangenen fünf Liga-Spielen sammelten die Kieler 13 Punkte. 96 hat in diesem Zeitraum nur sechs Zähler geholt. "Wir sind sehr stabil durch die Saison gegangen und haben nur vier Spiele verloren. Aber wir haben zweimal zu viel remis gespielt", lautete Leitl Fazit. Aktuell belegt Hannover 96 mit 24 Punkten aus 16 Spielen den sechsten Tabellenplatz.