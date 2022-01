Nach sieben Jahren ist Schluss: Balaika und Sprockhövel gehen getrennte Wege

Nach sieben Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit werden die TSG Sprockhövel und ihr Cheftrainer Andrius Balaika die Zusammenarbeit im Sommer beenden.

Es gleicht dem Ende einer Ära. Wie die TSG Sprockhövel via Facebook mitteilte, wird die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und seinem seit insgesamt sieben Jahren im Amt stehenden Cheftrainer Andrius Balaika im Sommer enden. In der laufenden Saison rangiert der Ex-Regionalligist auf Platz elf der Oberliga Westfalen.

Balaika blickt auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück. Mit der A-Jugend gelang ihm im Jahr 2016 der Aufstieg in die Junioren-Bundesliga. Nur ein Jahr später führte er die Herrenmannschaft in die Regionalliga West. Warum das Kapitel "Balaika" nun endet, erklärt der Verein nicht. "Wir wünschen Andrius für die Zukunft alles Gute und bleiben ihm sportlich und freundschaftlich verbunden", dankt der Verein seinem langjährigen Chefcoach.

Co-Trainer wird neuer Chef

Wer in die großen Fußstampfen von Balaika treten soll, ist derweil auch schon geklärt. Yakub Göksu, Co-Trainer und sportlicher Leiter der TSG, wird die Nachfolge des Erfolgstrainers antreten. "Nach Gesprächen mit mehreren Bewerbern haben wir uns dazu entschieden, unserem derzeitigen Co-Trainer und sportlichen Leiter Yakub Göksu die Verantwortung als Cheftrainer zu übergeben. Für Yakub sprach gegenüber den anderen Bewerbern neben seiner Qualifikation als Trainer, dass er in der TSG-Jugend spielte und als Trainer in unserer Jugendabteilung arbeitete. Darüber hinaus sammelte er als Trainer Erfahrung in den Jugendabteilungen von Borussia Dortmund und Schalke 04", erklärt der Oberligist.