Nach Premiere im Bundesliga-Kader: BVB verlängert Vertrag von Guille Bueno

Borussia Dortmund hat den im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag von Guille Bueno (21) vorzeitig bis 30. Juni 2026 verlängert. Das gaben die Westfalen am Montag bekannt.

Auf dem Spielberichtsbogen vor dem Bundesliga-Heimspiel Borussia Dortmunds gegen Union Berlin war am Samstag ein Name aufgetaucht, der sicherlich nicht allen Fans ein Begriff war: Guille Bueno. Der spanische Linksverteidiger stand erstmals im Bundesliga-Kader des BVB, kam wie Ersatzkeeper Alexander Meyer, Karim Adeyemi und Youssouffa Moukoko beim 4:2-Comebacksieg gegen Union aber nicht zum Einsatz.

Die Belohnung gab es dann aber am Montag, denn der im Sommer 2024 auslaufende Vertrag von Guille Bueno wurde vom BVB vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2026 verlängert. "Guille ist extrem fleißig und hat sich seinen Platz in der ersten Elf hart erarbeitet", wird Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U 23, auf der Website des Vereins zitiert: "Wir freuen uns, die positive Entwicklung weiter gemeinsam voranzutreiben."

Guille Bueno, der große Teile der Sommervorbereitung mit den Profis absolviert hatte, war 2021 als 18-Jähriger aus dem Nachwuchs von Deportivo La Coruna nach Westfalen gewechselt. Seitdem absolvierte der Linksfuß 45 Drittligaspiele für Dortmunds Zweitvertretung und erzielte dabei ein Tor. In der laufenden Saison machte Guille Bueno alle neun Spiele mit, ehe er das 2:2 in Bielefeld am vergangenen Samstag wegen seiner Berufung für die Profis verpasste.

"Nicht einfach, hier Fuß zu fassen"

"Es war nicht einfach, hier Fuß zu fassen", sagt Guille Bueno in einem Interview mit den "Ruhr Nachrichten" nach seiner Vertragsverlängerung: "Aber jetzt bin ich froh, es geschafft zu haben - dank harter Arbeit. Ich habe einfach nur noch mein Ziel vor Augen, eines Tages für die Profis des BVB zu spielen."

Generell sei er "sehr stolz darauf, in einem so großen Verein mitzuwirken" und versprach: "Ich werde weiter hart an mir arbeiten." Um künftig regelmäßig für den Profi-Kader nominiert zu werden - und dann auch sein Bundesliga-Debüt zu feiern.