Nach Pokal-Finale: So plant Bayer die Titel-Party

Es ist jetzt schon eine phantastische Saison für den neuen Deutschen Meister. Am Tag nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin wird Bayer 04 diese in Leverkusen mit seinen Fans feiern. Für die Party in der Arena gibt es 40.000 kostenlose Tickets.

Die Leverkusener Fans werden am 26. Mai in Scharen ihr Team feiern. IMAGO/Schüler

Egal, wie das Finale dieser Saison verläuft: Am Ende wird Bayer 04 und die Fans des Werksklubs etwas Großartiges zu feiern haben. Steht die Mannschaft von Xabi Alonso doch bereits als neuer Deutscher Meister fest. Premiere für die Leverkusener.

Auch in der Europa League hat Bayer die besten Aussichten, das Finale am 22. Mai in Dublin zu erreichen. Geht Leverkusen doch am Donnerstag in der BayArena mit einem 2:0-Vorsprung ins Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom. Im DFB-Pokal ist die Mannschaft ohnehin im Endspiel in Berlin am 25. Mai der haushohe Favorit gegen den in der 2. Liga noch gegen den Abstieg kämpfenden 1. FC Kaiserslautern.

Nach dieser finalen Partie wird in Leverkusen eine große Party steigen. Auch das Fernsehen ist am Start. Die ARD und der WDR übertragen Teile der Feier im TV.

Nachdem die Mannschaft an jenem Sonntag gegen 13.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn gelandet sein wird, fährt sie im Mannschaftsbus zum Schloss Morsbroich, um sich dort ins Goldene Buch der Stadt Leverkusen einzutragen. Von dort geht es dann in einem Autokorso, dessen genaue Route noch bekannt gegeben wird, mit Cabriolets zur BayArena.

Dort wird bereits ab 13.30 Uhr (Einlass ab 12.30 Uhr) ein Programm ablaufen, bis Xabi Alonso, Florian Wirtz, Granit Xhaka und Co. in der Arena eintreffen. Den Weg ihrer Stars in die BayArena können die Fans in dieser über große Video-Leinwände verfolgen.

Großbild-Leinwände unter der Stelzenautobahn

Für die Titel-Party bietet Bayer 04 rund 40.000 kostenlose Tickets an, deren "Verkauf" in verschiedenen Phasen ab dem 7. Mai um 12 Uhr über die bekannten Ticket-Verkaufskanäle startet. Für Fans, die keines der Tickets ergattern können, bietet Bayer 04 zudem unter der Stelzenautobahn neben der BayArena über Großbild-Leinwände Bilder vom Korso und der Feier im Stadion mit entsprechendem Rahmenprogramm auch für Familien an.

Nur eine Sache ist noch nicht klar, nämlich wie viele Titel Bayer 04 mit seinen Fans am 26. Mai feiern kann …