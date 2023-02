Nach Pavards Platzverweis: Die Frage nach Blind und der Dreierkette

Nach dem 1:0-Sieg in Paris ruft jetzt wieder Bundesliga-Alltag. Drei Spiele stehen bis zum Rückspiel auf dem Programm. Für Trainer Julian Nagelsmann geht es bis dahin auch darum, sich einmal zwischen Dreier- und Viererkette zu entscheiden. Die Partien gegen Mönchengladbach, Union Berlin und dem VfB Stuttgart könnten erste Hinweise geben

Auch wenn es noch zweieinhalb Wochen und drei Bundesligaspiele lang dauert bis zum Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (1:0 nach dem Hinspiel), am 8. März in der Allianz Arena, beginnen schon jetzt die Gedankenspiele über Aufstellung, Herangehensweise und System. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Platzverweis von Benjamin Pavard, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Der Franzose hatte sich in den vergangenen Wochen - und auch schon in der Hinrunde - als stabiler Abwehrmann präsentiert, sich so zu einem Schlüsselspieler für die defensive Dreierkette entwickelt, heißt es intern.

Wir haben noch ein paar andere Spieler, die Dreierkette spielen können. Julian Nagelsmann

Pavard ist im Vergleich zu seinen Kollegen Dayot Upamecano, Matthias de Ligt und Alphonso Davies der zweikampfstärkste Verteidiger im Bayernteam. Sein Fehlen in Teil II gegen PSG zwingt Coach Julian Nagelsmann also zum Umdenken. Was jedoch nicht automatisch bedeutet, dass die Bayern zur prinzipiell etablierten Viererkette zurückkehren. "Mit Benji verlieren wir einen Spieler, der es gut gemacht hat", sagt der Bayern-Trainer, "aber wir haben auch noch ein paar andere Spieler, die Dreierkette spielen können." Er nennt Josip Stanisic und Daley Blind als Beispiele.

Erst 35 Minuten Spielzeit

Gerade der Holländer war ja für diese Notsituationen im Winter ablösefrei geholt worden, als Ersatz für den am Kreuzband verletzten Lucas Hernandez. Bislang aber kam Blind in diesen fünf Ligapartien erst zweimal zum Einsatz, er kommt auf insgesamt 35 Minuten. Relativ wenig. Ihm sei aber von den Verantwortlichen des FCB schon bei der Verpflichtung erklärt worden, welche Rolle im kommenden Halbjahr einnehmen solle.

Intelligenter Blind glänzt im Aufbau - Spritzigkeit fehlt

Blind verteidigt intelligent, heißt es im Verein, und im Raum. An ihm schätzen die sportlichen Entscheider auch seine spielerischen Fähigkeiten, vor allem beim Spielaufbau. Allerdings mangelt es dem 32-Jährigen etwas an der Spritzigkeit - die neun Jahre jüngeren Upamecano und de Ligt sind schneller. Was auch dazu führt, dass Blind häufig zu voreilig zu Boden geht. Im Zentrum einer Dreierkette würde er sich anbieten. Ob das jedoch auch für das Rückspiel gegen Paris gilt, ist sehr fraglich. Daher könnte Chef-Coach Nagelsmann tatsächlich im dann bis dato wichtigsten Spiel der Saison, wenn es ums Weiterkommen in der Königsklasse geht, wieder auf die Viererkette bauen.