Nach nur einer Saison: Suns trennen sich von Head Coach Vogel

Das enttäuschende Playoff-Aus in der ersten Runde der Phoenix Suns hat personelle Konsequenzen: Head Coach Frank Vogel muss gehen.

Die Saison der Phoenix Suns endete mit einem Sweep, einem der unschönen Sorte. Schon in der ersten Runde war nach dem 0:4 gegen die Minnesota Timberwolves Schluss, dabei waren die mit Stars gespickten Suns um Devin Booker, Kevin Durant und Bradley Beal mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet. Das enttäuschende Ende hat nun Konsequenzen für Head Coach Frank Vogel.

Wie das Team am Donnerstagabend vermeldete, entlassen die Suns Coach Vogel nach nur einer Saison und nur elf Tage nach dem Playoff-Aus. "Nach einer sorgfältigen Analyse der Saison sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir für unser Team einen anderen Head Coach brauchen", wird General Manager James Jones in einem Statement zitiert.

In der regulären Saison gewann Phoenix mit dem Defensiv-Spezialisten Vogel an der Seitenlinie 49 Spiele (bei 33 Niederlagen), was nur zu Platz 6 in der Western Conference reichte.

Übernimmt nun Budenholzer in Phoenix?

Die Ansprüche in der Wüste Arizonas waren andere. Im Februar des Vorjahres kam Durant von den Nets per Trade nach Phoenix, im anschließenden Sommer dann Beal von den Wizards. Der neue Besitzer Mat Ishbia hatte das klare Ziel Championship ausgerufen. Vogel sollte die Suns zum Titel führen, übernahm ebenfalls im Sommer von Monty Williams an der Seitenlinie und unterschrieb einen 31 Millionen Dollar schweren Fünfjahresvertrag.

Die Zusammenarbeit wird nun nach nur einer Saison vorzeitig beendet. Einem Bericht von The Athletic zufolge soll Durant unzufrieden mit seiner Rolle in der Offensive der Suns gewesen sein - auch deshalb soll Vogels Stuhl gewackelt haben. Für Vogel endet damit seine vierte Station als Head Coach in der NBA, zuvor war er für die Indiana Pacers, die Orlando Magic und die Los Angeles Lakers tätig. Mit den Lakers gewann er 2020 die Meisterschaft.

Als Nachfolger ist nach Informationen von ESPN unter anderem Mike Budenholzer, der ehemalige Coach der Milwaukee Bucks, im Gespräch. Personeller Spielraum im Kader der Suns ist im Sommer dagegen kaum vorhanden. Phoenix geht mit über 200 Millionen Dollar an garantierten Gehältern für 2024/25 als eines der teuersten Teams der Liga in die Offseason.