Nach Notbremse gegen Schalke: Zwei Spiele Sperre für Luthe

Der 1. FC Kaiserslautern muss in den kommenden beiden Zweitliga-Spielen auf Torhüter Andreas Luthe verzichten. Nach seiner Notbremse gegen Schalkes Kenan Karaman gab der DFB das Strafmaß bekannt.

Mit seinem Einsteigen in der 39. Spielminute gegen Schalkes Kenan Karaman verhinderte Kaiserslauterns Schlussmann Andreas Luthe womöglich den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand vor der Pause im Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Weil er gegen den Offensivspieler allerdings deutlich zu spät kam und bei der Abwehraktion ausschließlich die Beine seines Gegenspielers traf, wurde der 36-Jährige von Schiedsrichter Harm Osmers (kicker-Note 3,5) für die Notbremse zurecht mit der Roten Karte belegt.

Luthe musste den Platz verlassen, Ersatzkeeper Julian Krahl übernahm nach Einwechslung für Tymoteusz Puchacz den Platz zwischen den Pfosten - konnte die 0:3-Niederlage nach einem weiteren Platzverweis (Gelb-Rot gegen Boris Tomiak, 57.) aber nicht mehr verhindern. Krahl selbst machte beim zwischenzeitlichen 0:2 ebenfalls keine glückliche Figur.

Am Montag gab der DFB nun das Strafmaß für Luthe bekannt. Der Torhüter, der bereits in der Vorsaison beim 2:2 gegen den späteren Aufsteiger Heidenheim zur Notbremse griff, muss auch diesmal für zwei Spiele zusehen - "wegen eines unsportlichen Verhaltens", wie der Kontrollausschuss des Verbandes in einer Mitteilung zitiert wird.

Luthe fehlt gegen Elversberg und Paderborn

Sowohl Luthe als auch der 1. FC Kaiserslautern haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig. Für die Meisterschaftsspiele gegen die SV Elversberg (18.08., 18.30 Uhr) und beim SC Paderborn (25.08., 18.30 Uhr) können die Roten Teufel somit nicht auf die Dienste Luthes zurückgreifen. In der ersten Runde des DFB-Pokals, in dem die Pfälzer am Sonntag beim FC Rot-Weiß Koblenz gastieren (15.30, alles LIVE! bei kicker), ist der Torhüter hingegen spielberechtigt.