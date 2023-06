Nach neun Monaten ist Schluss: Leipzig verabschiedet Nyland

Nach dem Kreuzbandriss von Peter Gulacsi verstärkte RB Leipzig sein Torhüter-Team kurzfristig mit Örjan Nyland. Nach einem Dreivierteljahr verlässt der Norweger den Pokalsieger wieder.

Als Reaktion auf den langen Ausfall von Stammtorhüter Peter Gulacsi verpflichtete RB Leipzig im vergangenen Herbst den damals vereinslosen Örjan Nyland. Neun Monate und einen Triumph im DFB-Pokal später verlässt der Norweger Ende Juni bereits wieder den Klub. Das gaben die Sachsen am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

Mit Worten des Dankes richteten sich die Leipziger an den 32-Jährigen, der sich nach seiner kurzfristigen Verpflichtung umgehend in das "Team integriert" habe. Als Nummer zwei hinter Gulacsi-Vertreter Janis Blaswich absolvierte Nyland in der abgelaufenen Spielzeit drei Partien für RB.

Zweite Station in Deutschland - Drei Einsätze für RB

Neben zwei Bundesliga-Spielen 2022/23 kam der Schlussmann auch im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim über 90 Minuten zum Einsatz.

In Deutschland stand der Norweger zuvor bereits zwischen 2015 und 2018 beim FC Ingolstadt unter Vertrag, wo er 53 Pflichtspiele für die Schanzer in der Bundesliga, 2. Liga sowie im DFB-Pokal bestritt. Mit dem Gewinn des Pokals verabschiedet sich Nyland nun aus Leipzig.