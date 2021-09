Nach letzter Station in Antalya: Ex-Nationalspieler Sam hört auf

Fünf Mal hat Sidney Sam für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, 122-mal stand er in der Bundesliga auf dem Platz - und mit 33 Jahren beendet er seine aktive Karriere.

2013 dürfte sein bestes Jahr gewesen sein, dann unmittelbar vor der Weltmeisterschaft in Brasilien, rückte Sam als damaliger Profi von Bayer 04 Leverkusen in den Fokus des damaligen Bundestrainers Joachim Löw. Vier Kurzeinsätze absolvierte er im Jahr vor dem WM-Gewinn, einmal durfte er von Anfang an ran - beim 4:2 gegen Ecuador im Mai 2013 begann er auf der rechten Offensivposition. Mit zum Turnier am Zuckerhut durfte der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler allerdings nicht.

Nun hat er seine aktive Karriere im Alter von 33 Jahren beendet. "Der Zeitpunkt ist gekommen, meine aktive Karriere, die natürlich Höhen und Tiefen hatte, zu beenden", verkündete Sam am Montag bei Instagram.

122-mal Bundesliga - In Antalya mit Podolski und Sahin

Sein letztes Kapitel hatte er beim türkischen Erstligisten Antalyaspor aufgeschlagen - von September 2020 bis zum Saisonende im Juni 2021 stand er dort unter Vertrag - und die Liga mit Platz 16 knapp über dem Abstiegsstrich beendet. Sein letztes Profijahr verbrachte er mit Ex-Nationalmannschaftskollege Lukas Podolski und dem Ex-Dortmunder Nuri Sahin.

In der Bundesliga absolvierte er 122 Partien - die meisten davon für Leverkusen (92), für Bayer lief er auch 15-mal in der Königsklasse auf. Seine weiteren Stationen im Oberhaus hießen Darmstadt (13 Partien), Schalke (13) und HSV (4). Der gebürtige Kieler absolvierte zudem Zweitliga-Spiele für den VfL Bochum und den 1. FC Kaiserslautern. Der Revierklub war bis 2019 seine letzte Station in Deutschland, ehe es ihn nach Altach/Österreich und eben in die Türkei verschlug.

Der WM-Traum platzte: Sidney Sam 2013 bei der Nationalmannschaft mit Thomas Müller und Bundestrainer Joachim Löw. picture alliance / dpa

Zweite Karriere im Sportmanagement

"Bei allen, die mich auf dieser Reise begleitet haben und auch in Zukunft begleiten werden, möchte ich mich aus vollem Herzen bedanken", schrieb Sam weiter und verriet zugleich seinen weiteren Plan, nachdem er gerade eben erst eine Sportmanagement-Weiterbildung an der Universität St. Gallen erfolgreich abgeschlossen hatte: "Im Nachhinein kann ich sagen, dass es für mich wichtig und richtig war, sich intensiv mit der Planung der 'Karriere danach' zu beschäftigen. Nun beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt."