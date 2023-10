Nach Kuss-Skandal: Hermoso kehrt in spanische Nationalmannschaft zurück

Für die anstehenden Nations-League-Spiele Ende Oktober hat die neue spanische Nationaltrainerin Montse Tomé ihren Kader bekanntgegeben. Jenni Hermoso wird dabei nach dem Kuss-Skandal um den ehemaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales ihr Comeback im Nationalteam geben.

Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Kader hervor, den der spanische Verband RFEF auf seiner Homepage bekanntgab. Der amtierende Weltmeister trifft im Rahmen der Women's Nations League am 27. Oktober auf Italien und am 31. Oktober auf die Schweiz.

In den ersten beiden Spielen des Wettbewerbs Ende September (3:2 gegen Schweden und 5:0 im Hinspiel gegen die Schweiz) stand Hermoso nicht im Kader der Spanierinnen - angeblich zu ihrem "eigenen Schutz", wie es von Verbandsseite hieß. Hermoso selbst äußerte damals Unverständnis für diese Entscheidung.

Im September wurden zudem 15 Weltmeisterinnen in den Kader berufen, die eigentlich in den Streik getreten waren. Der Streik wurde schließlich abgewendet, nachdem Generalsekretär Andreu Camps von seinen Aufgaben entbunden und weitere Reformen angekündigt wurden. Die Weltmeisterinnen standen anschließend in den Nations-League-Partien auf dem Rasen - und nun kehrt wohl auch Hermoso zurück.

Hermoso: "Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung"

Die 33 Jahre alte Stürmerin wurde bei der Siegerehrung nach dem gewonnen WM-Finale gegen England (1:0) in Sydney vom damaligen Verbandspräsidenten Rubiales auf den Mund geküsst. Der 46-Jährige beteuerte im Anschluss, der Kuss sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt und hielt zunächst trotz harscher Kritik an seiner Person an seinem Amt fest.

Hermoso selbst erklärte aber, sie haben sich "als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe". Schließlich wurde der Druck auf Rubiales zu groß und er trat als spanischer Verbandspräsident zurück. Hermoso erstattete zudem eine Anzeige gegen Rubiales, es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung.