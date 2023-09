Druck zu groß: Rubiales tritt als spanischer Verbandspräsident zurück

Luis Rubiales ist nach dem Kuss-Skandal bei der Siegerehrung der Frauen-WM nun doch als spanischer Verbandschef zurückgetreten. Der 46-Jährige hatte letztlich jeglichen Rückhalt verloren. In seinem Rücktrittsstatement schoss er noch einmal gegen seine Gegner.

In einem am Sonntagabend auf seinen sozialen Kanälen verbreiteten Statement teilte Rubiales mit, dass er dem Interimspräsidenten Pedro Rocha "um 21.30 Uhr meinen Rücktritt als Präsident des RFEF" übermittelt hat. Fast zur gleichen Zeit war ein Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan veröffentlicht worden, in dem Rubiales ebenfalls seinen Rücktritt erklärte, "weil ich meine Arbeit nicht fortsetzen kann".

Außerdem tritt Rubiales von seinem Amt als UEFA-Vizepräsident zurück, das er seit 2019 ausübte. "Nach der raschen Suspendierung durch die FIFA, zusätzlich zu den übrigen Verfahren gegen mich, ist es klar, dass ich nicht in meine Position zurückkehren kann", schreibt Rubiales. "Darauf zu beharren, darauf zu warten und daran festzuhalten, wird nicht zu etwas Positivem beitragen - weder für den Verband noch für den spanischen Fußball." Dies sei auch deshalb der Fall, "weil es Mächte gibt, die meine Rückkehr verhindern werden".

Rubiales schoss in seinem Statement auch weiter gegen seine Gegner und sprach von einer "unverhältnismäßigen Kampagne" gegen ihn, durch die der spanische Fußball nicht geschädigt werden dürfe und von einer "unzumutbaren Verfolgung", der er und seine Familie ausgesetzt seien. Er werde "alles in meiner Macht stehende tun, damit sich die Wahrheit durchsetzt". Eine Entschuldigung enthält das Statement nicht.

Rubiales war im Zuge des Kuss-Skandals bei der Frauen-WM immer mehr unter Druck geraten, distanzierte sich aber zunächst deutlich von einem Rücktritt. Die Folgen waren schwerwiegend: Spaniens Fußball stellte sich mit Ausnahme des Verbands RFEF geschlossen hinter Jenni Hermoso. So trat Borja Iglesias von der spanischen Nationalmannschaft zurück, bei den Frauen reagierten gleich 81 Spielerinnen mit einem Streik.

Die RFEF verfolgte weiter ihre aggressive Linie, drohte Hermoso mit rechtlichen Schritten und bezichtigte sie der Lüge. Dies hatte weitere Solidaritätsbekundungen mit der Spielerin zur Folge. Die FIFA sperrte Rubiales für alle fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene vorläufig für 90 Tage, Rocha übernahm als Interimspräsident. "Die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste", unterstrich der Weltverband. Zudem wurde beschlossen, dass Rubiales oder andere RFEF-Mitglieder keinen Kontakt zu Hermoso aufnehmen dürfen.

Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale gegen England (1:0) Hermoso auf den Mund geküsst. Auf der außerordentlichen Generalversammlung des Verbands am Freitag räumte er einen Fehler ein, sprach aber auch von einer "Hetzjagd".

Rubiales verliert auch den letzten Rückhalt - Vilda musste bereits zuvor gehen

Der Start in Spanien stand ganz im Zeichen des Skandals. Vor dem Spiel gegen UD Almeria liefen Profis des FC Cadiz mit einem Banner mit der Aufschrift "Wir sind alle Jenni" auf den Rasen. Ähnliche Aktionen von Fans und Spielern gab es auch auf vielen anderen Plätzen in Spanien.

Auch die beiden Topklubs FC Barcelona und Real Madrid distanzierten sich deutlich von Rubiales. Die beiden Nationaltrainer Jorge Vilda (Frauen) und Luis de la Fuente (Herren) rückten - mit einiger Verzögerung - ebenfalls vom 46-Jährigen ab. Für Vilda kam seine Einsicht aber zu spät - der 42-Jährige wurde trotz des Gewinns des Weltmeistertitels entlassen. Zuvor hatte die RFEF angekündigt, wegen des Kuss-Skandals eine "ganze Reihe von Maßnahmen" zu ergreifen. Der Druck auf Rubiales wurde damit letztendlich auch im eigenen Lager zu groß.