Nach Kruse-Weggang: Union will wohl Paderborns Michel

Am Sonntagabend bestätigte der 1. FC Union Berlin den überraschenden Wechsel von Spielmacher Max Kruse zum VfL Wolfsburg. Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive sollen die Eisernen beim SC Paderborn fündig geworden sein.

Weckt Interesse in der Hauptstadt: Sven Michel. picture alliance / Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Kurz vor dem Schließen des Transferfensters am Montag könnte Union auf den Wechsel von Kruse reagieren. Die Köpenicker sollen sich um eine Verpflichtung von Sven Michel bemühen. Der 31-Jährige steht bei Zweitligist SC Paderborn bis Juni 2023 unter Vertrag und war in der Vergangenheit bereits ein Thema bei Union.

Mit Michel würde Union die durch den Kruse-Wechsel frei gewordene Planstelle in der Offensivabteilung schließen. Ein Eins-zu-eins-Nachfolger wäre der Mittelstürmer aber nicht, da er kein Verbindungsspieler wie Kruse ist. Mit seiner Laufstärke und Einsatzfreude könnte Michel, der in der aktuellen Saison in 19 Zweitliga-Einsätzen auf 14 Tore und acht Vorlagen für den SCP kommt, aber dennoch zu Union und der Spielweise der Eisernen passen.