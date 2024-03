Nach Koeman-Kritik an Xavi: Roses Rat an die Niederlande

Shootingstar Xavi wurde zuletzt von Bondscoach Ronald Koeman hart angegangen. RB Leipzigs Trainer Marco Rose springt dem 20-Jährigen zur Seite und hat einen Rat an die Niederlande.

Nach dem deutlichen 4:0-Sieg über Schottland wurde Xavi von seinem Nationaltrainer Koeman ungewöhnlich hart angegangen. Die Quittung folgte unmittelbar: Gegen Deutschland (1:2) saß der Youngster nur noch auf der Bank und wurde erst in der 89. Minute eingewechselt.

Rose hat das offenbar sehr genau verfolgt, denn auf der Pressekonferenz am Freitag erzählte er, dass er danach mit Xavi gesprochen und geschrieben habe. "Mein Rat war, auf den Trainer zu hören, die Dinge anzunehmen und Sachen mitzunehmen", so Rose.

"In den Niederlanden setzt man sehr große Hoffnungen in Xavi", weiß natürlich auch Rose, "aber was alle nicht vergessen dürfen: Der Junge ist 20." Kritikfähigkeit habe er. "Er nimmt das an. Er ist der Letzte, der nicht bereit ist, dazuzulernen. Er weiß, dass er erst 20 ist und hört zu, will lernen."

Es sei aber eben auch absolut außergewöhnlich, was er in Leipzig spiele. "Er ist ein Spieler, der Räume schafft und Eins-gegen-eins-Situationen löst und damit ganz andere Spielsituation auf den Platz zaubert", schwärmt Rose über die Leihgabe von Paris St. Germain.

Rose: "Wir sehen in Leipzig die Dinge anders"

In Richtung Niederlande sagt der RBL-Coach: "Es muss auch erlaubt sein, dass wir in Leipzig die Dinge ein bisschen anders sehen, das ist auch klar. Ich kann nur den Rat an die Niederlande geben, Xavi in eine Rolle zu bringen, wo er seine offensichtlichen Qualitäten unter Beweis stellen kann." In der Bundesliga und der Champions League habe er gezeigt, "wo und wie er für eine Mannschaft wertvoll sein kann".

Die Bilanz von Xavi in der Bundesliga zeigt seine Qualitäten deutlich: Sieben Tore und zwölf Assists gelangen ihm bisher, dazu kommen zwei Treffer und vier Vorlagen in der Champions League. Umso merkwürdiger ist Xavis Ausbeute bei der Elftal. Zwölfmal lief er inzwischen für die Niederlande auf. Tore? Null. Vorlagen? Null.

"Manchmal braucht es Zeit und Geduld. Das sollten Fans und Medien in der Niederlande mit so einem tollen Fußballer auch haben", fordert Rose trotz der übersichtlichen Bilanz im Nationalteam.