Nach Knorpelschaden: Narteys Neustart im Sommer

Nach seiner schweren Knieverletzung arbeitet Nikolas Nartey seit etwas über einer Woche fleißig an seinem Comeback. Im Sommer will der Wahl-Stuttgarter wieder neu starten.

Neben dem Kreuzbandriss ist es die wohl schwerste aller Sportlerverletzungen: Ein Knorpelschaden im Knie kann das Karriereende bedeuten. Im August vergangenen Jahres bekam Nartey die schlimme Diagnose. Seither war der 24-Jährige regelrecht verschwunden. In seiner dänischen Heimat durfte er den Großteil der Rehabilitation absolvieren. Seit etwas über einer Woche ist er wieder zurück in Stuttgart.

Der defensive Mittelfeldspieler war dem Klub "sehr dankbar", wie er jüngst erklärt hat, in die Heimat reisen zu dürfen. "Es war einfach gut, in der Nähe der Familie sein zu können in einer so schweren Zeit", so Nartey, der seine täglichen individuellen Einheiten meistens am Rande des Mannschaftstrainings absolviert. Nach dem operativen Eingriff zur Reparatur beziehungsweise zum Aufbau des verletzten Knorpels habe er nach "sechs Wochen auf Krücken mit Training für den Oberkörper" begonnen. Darauf aufbauend konnte er das Programm "Woche für Woche steigern".

Die schweren Monate im Krankenstand sind mittlerweile abgehakt. Nartey ist zurück und voller Freude. Der Empfang durch die Mannschaftskollegen sei nach dem halben Jahr in der Ferne "sehr schön" gewesen. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich über sechs Monate lang weg war. Sie haben mich begrüßt, als sei ich nie weggewesen", schwärmt der 24-Jährige, der es genießt, nahe der Mannschaft zu trainieren und ab und zu auch mal leicht gegen den Ball treten zu können. "Das erste Mal war einfach ein tolles Gefühl."

Um richtig gegen den Ball treten zu dürfen, wird es noch lange dauern. Dass Nartey zurück in Stuttgart ist, "ändert erstmal nichts am Grundsätzlichen oder an der grundsätzlichen Perspektive", erklärt Sebastian Hoeneß. Laut dem Stuttgarter Cheftrainer wird der 15-malige dänische U-21-Nationalspieler "aller Voraussicht nach erst zur neuen Saison voll einsteigen. Alles, was früher kommt, ist Bonus". So sieht es auch der Pechvogel, der längst wieder glücklich ist. "Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und mache mir keinen Druck. Das Wichtigste ist, fit zu werden und fit zu bleiben."