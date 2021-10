Nach Knie-OP: Das überraschende Groß-Comeback

Vor sechs Wochen zog sich Christian Groß im Training des SV Werder Bremen eine Knieverletzung zu, die eine Operation erforderlich machte. Am Samstag gab er nun sein überraschendes Comeback.

Kam in der Schlussphase gegen St. Pauli zum Zug: Christian Groß (li.), hier gegen Guido Burgstaller. imago images/foto2press

Um welche Verletzung es sich genau handelte, das hatte der Zweitligist seinerzeit nicht mitgeteilt, nur, dass Christian Groß sich einem operativen Eingriff unterziehen müsse und der 32-Jährige "längerfristig" nicht zur Verfügung stehen würde. Nur fünf Spieltage nach seinem letzten Einsatz gegen den Hamburger SV, als der Werder-Kapitän bereits nach 31 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld verwiesen wurde, war er nun schon wieder im Einsatz. Beim 1:1 gegen den FC St. Pauli am Samstag war Groß in der 84. Minute eingewechselt worden.

Bereits unter der Woche hatte der älteste Profi im Bremer Kader Trainer Markus Anfang wissen lassen, dass er sich gut fühle. In Absprache mit Werders Athletik- und Reha-Trainern wurde dem Mittelfeldspieler also ein Comeback-Plan aufgezeigt. "Und Grosso hatte für sich im Kopf, gegen Pauli im Kader zu stehen", so Anfang, der auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie jedoch auch ein paar Bedenken geäußert hatte: "Wir dürfen nicht vergessen, dass er schon ein paar Wochen ausgefallen ist."

Nach dem Abschlusstraining stand dann jedoch die Entscheidung einer Groß-Rückkehr in den Kader - in dem es mit Leonardo Bittencourt (Krankheit) zudem einen weiteren Ausfall gegeben hatte - auch wenn sich Spieler und Trainer einig waren, dass "es nicht lange reichen wird". Für die letzten Minuten nutzte Anfang die Wechseloption dann auch, weil Nicolai Rapp gelb-rot-gefährdet war: "Da war ich froh, dass ich Grosso hatte."

Ansprache vor dem Spiel

Zudem habe Anfang dem stellvertretenden Kapitän vor dem Spiel "zwei, drei Aufgaben" in der Kabine überlassen. In der Mannschaftsansprache sollte Groß "noch mal das eine oder andere fallen lassen, bevor wir zusammen rausgehen", so der Coach: "Das hat er richtig gut gemacht." Neben dem kürzlich zurückgekehrten Bittencourt kann Anfang nun auf ein weiteres Mitglied des Mannschaftsrats bauen, der zwischenzeitlich verletzungsbedingt komplett ausgefallen ist. Aktuell fehlt nur noch Ömer Toprak (Wadenprobleme), der jedoch auch wieder ins Training eingestiegen ist.