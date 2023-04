Nach Karriereende: Schnatterer kehrt nach Heidenheim zurück

13 Jahre lang schnürte Marc Schnatterer die Schuhe für den 1. FC Heidenheim, ehe der Wechsel nach Mannheim erfolgte. Vor Kurzem verkündete der 37-Jährige sein Karriereende als Profi, im Sommer geht es dennoch zurück zum FCH.

Im Sommer 2008 war Marc Schnatterer nach zwei Jahren bei der Zweitvertretung des Karlsruher SC zum damaligen Drittligisten Heidenheim gewechselt. Beim FCH trug der in Heilbronn geborene Offensivspieler daraufhin 13 Jahre lang das Trikot, entwickelte sich zum Fanliebling, absolvierte insgesamt 457 Spiele und ist damit der Rekordspieler beim heutigen Zweitligisten. Nach zwei Jahren beim SV Waldhof Mannheim und im Anschluss an das Karriereende als Profi zieht es den 37-Jährigen im Sommer zurück nach Heidenheim - in einer neuen Position.

Vielfältige Aufgabenbereiche für Schnatterer

Schnatterer, der bereits im Besitz der B+ Trainer-Lizenz ist, wird ab dem 1. Juli diesen Jahres den Trainerstab der Heidenheimer U-19-Junioren als Co-Trainer verstärken, wie der Klub am Donnerstagnachmittag auf seiner Homepage verkündete. Neben einer zusätzlichen repräsentativen Rolle bei öffentlichen Veranstaltungen soll der gebürtige Heilbronner außerdem als Spezialcoach im NLZ des Zweitligisten seine Erfahrungen im Offensivbereich an die U-19-, U-17- sowie U-16-Nachwuchsspieler weitergeben.

Rückkehr in die "zweite Heimat"

Der Rekordspieler des FCH, der in seiner Zeit in Heidenheim unter anderem mit 13 Treffern und zwölf Vorlagen in der Saison 2013/14 einen großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga hatte, blickt derweil gespannt auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und darüber, dass mir beim FCH solch ein fließender Übergang in meine weitere berufliche Karriere ermöglicht wird", wird Schnatterer in der Pressemitteilung zitiert. "Der Kontakt zu den FCH-Verantwortlichen ist nie abgerissen" und er habe "nie ein Geheimnis darum gemacht, dass der FCH und die Stadt Heidenheim in meinen bisherigen 13 Jahren dort zu meiner zweiten Heimat geworden sind."

Auch FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald begrüßt die Rückkehr des 37-Jährigen, dessen Verdienste für den Verein "nicht hoch genug" einzuschätzen sein: "'Schnatti' bringt durch seine Erfahrung, Persönlichkeit und Identifikation ideale Voraussetzungen mit, um unser Trainerteam im Hartmann-Nachwuchsleistungszentrum, zu verstärken. Wir freuen uns schon jetzt auf die Zusammenarbeit", so Sanwald.