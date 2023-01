Nach Hummels-Foul: Vargas fehlt Augsburg wieder wochenlang

Ruben Vargas (24) wird dem FC Augsburg nach dem Foul von Mats Hummels am Sonntag wohl ein paar Wochen fehlen.

Unter Tränen war Ruben Vargas am Sonntagnachmittag in die Katakomben des Dortmunder Signal-Iduna-Parks gestürmt. Nachdem der Schweizer früh von Hummels gefoult und lange behandelt worden war, hatte er es nochmal versucht, musste in der 12. Minute aber schließlich ausgewechselt werden. Zu heftig hatte Hummels seinen Gegenspieler am Sprunggelenkt erwischt.

"Glück im Unglück"

Vargas' Leidensgeschichte erhält aber zumindest kein großes neues Kapitel. "Glück im Unglück" habe er gehabt, klärte Trainer Enrico Maaßen am Dienstag auf und nannte einen Einriss der Membran zwischen Schien- und Wadenbein als Diagnose. "Er wird zwei bis drei Wochen fehlen."

Der WM-Fahrer hatte sich im vergangenen Juni vor einem Nations-League-Spiel der Nati schwerer am Oberschenkel verletzt und erst am 9. Spieltag (1:1 gegen Wolfsburg) erstmals in der Startelf des FCA gestanden.

In der nun abgeschlossenen Vorbereitung inklusive Trainingslager in Spanien hatte Vargas einen frischen und angriffslustigen Eindruck hinterlassen. "Ich möchte offensiv gefährlicher werden, mehr Scorerpunkte holen", sagte er im Gespräch mit dem kicker.

"Er kann für uns ein absoluter Schlüsselspieler sein"

Wann sich dazu die nächste Gelegenheit ergibt, bleibt erstmal offen. Das Mammutprogramm zum Start mit den kommenden Partien gegen Gladbach, Freiburg und Leverkusen kommt definitiv zu früh. "Es ist bitter für ihn und bitter für uns", sagte Maaßen. "Wir müssen es nehmen, wie es ist. Er kann für uns ein absoluter Schlüsselspieler sein."