Nach Gladbach-Kuriosum: DFB sperrt Itakura

Nach seiner bereits zweiten Roten Karte in dieser Saison muss Ko Itakura erneut aussetzen. Das DFB-Sportgericht sperrte den Gladbacher auch dieses Mal nur für ein Spiel.

Eine Gelbe Karte hat Ko Itakura in dieser Bundesliga-Saison erst gesehen - aber schon zwei Rote: Nach seinem Platzverweis am fünften Spieltag im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 erwischte es den Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach am Samstag auswärts gegen den VfB Stuttgart erneut, und wieder war es spielentscheidend.

Als er gegen Mainz wegen einer Notbremse an Karim Onisiwo vom Platz gestellt worden war, verwandelte Aaron in der 55. Minute den fälligen Freistoß direkt zum 1:0-Auswärtssieg. In Stuttgart brachte Itakura nun Tiago Tomas im Strafraum ohne Chance auf den Ball zu Fall, und Tanguy Coulibaly nutzte den Elfmeter zum 2:1-Endstand für den VfB (83.).

Was für Gladbach jeweils doppelt bitter war, kommt Itakura entgegen: Verwandelt die gegnerische Mannschaft den resultierenden Freistoß oder Elfmeter nach einer Notbremse, wirkt sich das für den Rotsünder in der Regel strafmildernd aus. Nach dem Mainz-Spiel war Itakura für ein Spiel gesperrt worden, nun sprach das DFB-Sportgericht trotz der Wiederholungstat die gleiche Strafe aus.

Der 26 Jahre alte Japaner, der nach seinem Wechsel von Schalke zur Borussia im vergangenen Sommer in dieser Bundesliga-Saison bislang 21-mal zum Einsatz kam, verpasst damit im Endspurt nur die Partie gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr). Eine Woche später steht er Trainer Daniel Farke im Gastspiel bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) schon wieder zur Verfügung.

Itakura auf Kuliks Spuren

Itakura, dem Schiedsrichter Tobias Welz in Stuttgart zunächst nur Gelb gezeigt hatte, ehe er sich nach VAR-Eingriff und Sichtung der TV-Bilder berechtigterweise korrigierte, geht dennoch in die Gladbacher Geschichtsbücher ein: Er ist nach Christian Kulik 1979/80 erst der Zweite in der Klubhistorie, der zweimal hintereinander Rot sah, ohne dass es zwischendurch einen Teamkollegen erwischte.

Der einzige weitere Gladbacher Platzverweis in dieser Saison geht auf das Konto von Ramy Bensebaini, der am 23. Spieltag beim 0:0 gegen den SC Freiburg kurz vor Schluss binnen kürzester Zeit erst Gelb und dann Gelb-Rot gesehen hatte. Weil er bei seinem Abgang gegen eine Bande getreten und den Schiedsrichter beleidigt hatte, war er anschließend noch für ein zusätzliches Spiel gesperrt und mit einer Geldstrafe belegt worden.