Nach "Gehfehler": Schlotterbeck nimmt BVB-Gegentor auf seine Kappe

Nur ein Sieg aus den letzten sieben Bundesliga-Spielen, fünf Pflichtspiele ohne Erfolg - nach dem 1:1 beim FC Augsburg tritt Borussia Dortmund in der Liga weiterhin auf der Stelle.

"Das Ergebnis ist definitiv zu wenig", sprach Edin Terzic nach dem Spiel in Augsburg bei Sky Klartext. "Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir aus den letzten beiden Spielen sechs Punkte einfahren wollen. Ich glaube, wir hätten genug Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen", so der Dortmunder Trainer weiter. Nico Schlotterbeck pflichtete ihm dahingehend bei. "Fußballerisch war es echt in Ordnung. Aber wir können die Punkte momentan nicht transferieren. Ein paar Situation hätten wir besser ausspielen müssen", so der Innenverteidiger.

Tabellensituation verschlechtert sich

In der Tat hatte sein BVB in Augsburg - nicht nur, aber insbesondere in der Schlussphase der Partie - zahlreiche hochkarätige Gelegenheiten für mehr als nur den ein Tor gehabt. "Die Ruhe im letzten Pass und im finalen Abschluss hat gefehlt", meinte Terzic daher auch. "Es gab eine Szene, wo wir uns beim Freistoß den Ball gegenseitig vom Kopf nehmen und der besser postierte Spieler übergangen wird. Das sind so die kleinen Momente, die zusammenkommen und das Ergebnis dann ein wenig erklären", führte Terzic aus.

"Die Situation hat sich natürlich nicht verbessert", spielte er auf den Abstand auf die ersten Vier an, der sich nach dem Leipziger Erfolg gegen Hoffenheim am Samstagabend (3:1) noch vergrößerte. Dennoch sieht Terzic eine positive Entwicklung bei seinem Team: "Wir haben wieder einen deutlichen Schritt nach vorne gezeigt. Durch die Art und Weise, wie wir in der Schlussphase gespielt haben, haben wir wieder gezeigt, dass wir alles versucht haben, in den Sieg zu investieren. Da mache ich den Jungs keinen Vorwurf. Aber es hat eben einfach nicht gereicht."

Schlotterbeck: "Muss das besser lösen"

Eine zweifellos mitentscheidende Szene für das Remis war der Führungstreffer der Augsburger Mitte der ersten Hälfte, als FCA-Kapitän Ermedin Demirovic sich im Zweikampf mit Schlotterbeck durchgesetzt und anschließend die Führung für die Hausherren erzielt hatte.

"Er gibt mir einen 'Gehfehler', von oben will ich gar nicht reden, das ist normal", beschrieb der Abwehrspieler die Szene und nahm anschließend die Verantwortung für das Gegentor auf seine Kappe: "Wenn der Schiri das nicht als Foul sieht, ist das so. Ich muss das besser lösen, das ist auch mein Ding. Wenn man es so sieht, ist das Tor ein individueller von mir."

Terzic über Trainerdiskussion: "Kann ich nicht stoppen"

Das stramme Programm der letzten Wochen mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus habe am Samstag wohl auch eine Rolle gespielt. "Wenn die Dinge nicht leichtfallen am Ende einer Runde, werden Beine und der Kopf vielleicht etwas mehr beansprucht", meinte Terzic. Aber es helfe nicht zu jammern. Vielmehr müsse man sich der "Herausforderung stellen und hoffentlich unsere Fans am Dienstag mit dem Sieg belohnen", so der 40-Jährige in Anspielung auf die Dienstagspartie zu Hause gegen Mainz (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Auch zu den Diskussionen um seine Position äußerte sich Terzic. "Wie soll ich die denn ausblenden, wenn Sie mich danach fragen?", stellte er die Gegenfrage. "Das kann ich nicht stoppen. Ich kann die Fragen nicht beeinflussen, aber beeinflussen, wie ich damit umgehe. Ich bin einer, der vorangeht und der kämpft. Und jemand, der auch gerne Verantwortung übernimmt. Ich habe auch null Problem damit, was die Leute denken. Aber mir ist wichtig, wie die Leute denken, mit denen ich arbeite. Und die geben mir ein richtig gutes Gefühl", schloss Terzic.