Nach fünf Monaten: Bayern darf gegen Augsburg vor vollen Rängen spielen

Ein bayerischer Kabinettsbeschluss vom Dienstag hielt für den FC Bayern frohe Kunde bereit. Sein nächstes Heimspiel darf der FCB vor vollen Rängen bestreiten.

"Ausverkauft", das präsentieren sie in der Allianz Arena immer besonders stolz. Letztmals ist das beim FC Bayern - aus bekannten Gründen - am 6. November 2021 gegen den SC Freiburg der Fall gewesen, nun könnte die Arena nach Monaten wieder voll werden.

Wie der Tabellenführer der Bundesliga am Mittwoch bekanntgab, darf er im Heimspiel gegen den FC Augsburg am 9. April wieder bis zu 75.000 Zuschauer erwarten. "Die Fans sind die Essenz des Fußballs und machen die Spiele in unserem Stadion, insbesondere jetzt in der entscheidenden Phase der Saison, zu etwas Einzigartigem", so Bayerns stellvertretender Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.

Die Jahreskarten gelten wieder

Bei einem bayerischen Kabinettbeschluss am Dienstag wurden bei Fußballspielen im Freistaat ab dem kommenden Sonntag Zugangs- und Abstandsregeln verabschiedet. Außerdem ist das Tragen einer FFP2-Maske im Stadion nicht mehr verpflichtend. Folglich sind auch die Jahreskarten ab sofort wieder gültig.