Nach fünf Jahren: FC Bayern und Tolisso gehen getrennte Wege

Corentin Tolisso wird den FC Bayern München im Sommer verlassen. Der zum 30. Juni auslaufende Vertrag des Franzosen wird nicht mehr verlängert.

"Corentin Tolisso war fünf Jahre Teil unseres Teams, das unter anderem mit der Sechs-Titel-Saison 2020 Geschichte geschrieben hat. Wir danken ihm für seine Leistungen und seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", verabschiedete Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn den 27-Jährigen.

Tolisso war vor der Saison 2017/18 von Olympique Lyon zum FC Bayern gekommen. Die Ablösesumme, die der FCB damals nach Frankreich überwies, stellte mit 41,5 Millionen einen damaligen ligaweiten Rekord dar. In der bayerischen Landeshauptstadt hatte der Mittelfeldspieler anschließend allerdings keine einfache Zeit. Wegen etlicher Verletzungen fiel er immer wieder aus, so dass er nur in 72 von möglichen 170 Ligapartien auf dem Platz stand. Nun wird die Zusammenarbeit nicht mehr fortgesetzt, obwohl bei Trainer Julian Nagelsmann und den anderen FCB-Bossen keine Zweifel an den sportlichen Qualitäten von Tolisso bestehen. Doch im Rückblick überwogen die Fehltage.

"Wir möchten uns bei Corentin Tolisso für fünf erfolgreiche gemeinsame Jahre bedanken. Er hat sich auch in schwierigen Phasen nie aus der Bahn werfen lassen und immer alles für den FC Bayern gegeben. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Im Mittelfeld haben die Bayern für die kommende Saison bereits Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam verpflichtet. Zudem besteht Interesse an Konrad Laimer von RB Leipzig.

Wohin es Tolisso nun zieht, steht noch nicht fest. Wie der kicker erfuhr, sollen an dem 27-Jährigen Klubs aus Spanien und Frankreich Interesse zeigen.