Nach Fanprotesten: Keller fordert Straffreiheit vom DFB

Die jüngsten Fanproteste dürften für die betroffenen Klubs noch teuer werden. Kölns Boss Christian Keller appelliert deshalb an den DFB - und sagt, was die Klubs in der Investorendebatte besser hätten machen müssen.

Auch auf den 1. FC Köln dürften nach den Fanprotesten hohe Strafen zukommen: Christian Keller. IMAGO/Eibner