Nach Entzündung am Herzbeutel: Mazraoui erstmals wieder im FCB-Kader

Am Rande des Achtelfinal-Rückspiels der Königsklasse gegen PSG gab es für den FC Bayern eine gute Nachricht: Noussair Mazraoui stand erstmals 2023 im Kader des deutschen Rekordmeisters.

Vierter bei der WM in Katar mit Marokko, ein tolles Turnier gespielt und auf dem Weg zum Stammspieler beim FC Bayern: Für Außenverteidiger Noussair Mazraoui war das Jahr 2022 ein gutes. Zumindest bis zum Ende.

Denn nach der Weltmeisterschaft war festgestellt worden, dass der Sommerneuzugang von Ajax Amsterdam während des Turniers an Corona erkrankt war. Es wurde gar noch schlimmer: Aufgrund einer Entzündung am Herzbeutel konnte Mazraoui seit dem 0:2 im Halbfinale gegen Frankreich am 14. Dezember nicht mehr auflaufen.

Zum Pech Mazraouis kam hinzu, dass der FCB Joao Cancelo verpflichtete. Der Portugiese kommt aktuell rechts hinten aber nicht an Josip Stanisic, der bei Kroatiens 2:1-Erfolg gegen Marokko im Spiel um Platz 3 durchspielte, vorbei.

Fast vier Monate nicht im FCB-Kader

Zwei arge Konkurrenten hat Mazraoui nun also um seine Wunsch-Position beim FCB. Der Mann mit niederländischem Pass dürfte aber vorrangig eines interessieren: Im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG steht er erstmals seit dem 2:0 bei Schalke 04 am 12. November - also vor knapp vier Monaten - im Kader des deutschen Rekordmeisters.