Nach diversen Leihstationen: Pohjanpalo wechselt fest nach Venedig

Joel Pohjanpalo verlässt Bayer Leverkusen endgültig. Nach Leihstationen beim HSV, Union Berlin und Rizespor, schließt sich der Finne nun dem FC Venedig an.

Was sich laut italienischen Medienberichten bereits in den vergangenen Tagen anbahnte, ist nun offiziell: Joel Pohjanpalo verlässt Bayer Leverkusen und schließt sich dem FC Venedig an. Beim Serie-A-Absteiger unterschrieb der Angreifer einen Vertrag bis 2025 mit Option auf zwei weitere Jahre. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. "Wir sind Joel sehr dankbar für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Er hat sich immer total mit Bayer 04 identifiziert", wird Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in der Pressemitteilung zitiert.

Sechs Tore in seiner ersten Bundesligasaison

Der Finne lief seit seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf im Jahr 2016 im Bayer-Trikot auf. In seiner Premierensaison für Leverkusen traf der Stürmer sechsmal in elf Bundesligaspielen. Die Torquote hielt aber nur eine Spielzeit - auch, wegen diversen Verletzungen, unter anderem am Sprunggelenk.

Nach zwei weiteren Leihen innerhalb Deutschlands (Hamburg und Union) zog es ihn in der vergangenen Spielzeit in die Türkei zu Rizespor. Dort stellte er, wie schon beim HSV, seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Trotz seiner 16 Treffer, womit der 27-Jährige der viertbeste Torschütze der vergangenen Süper-Lig-Saison war, stieg Rizespor ab.

Nun schließt der finnische Nationalstürmer, der das erste Tor für sein Land bei einer EM-Endrunde 2020 schoss, das Kapitel Leverkusen nach "nur" 28 Pflichtspielen für die Werkself endgültig - Venezia soll er zurück in das italienische Oberhaus bringen. Damit entschied sich der Angreifer auch wohl gegen einen Verbleib im Rheinland. Pohjanpalo soll ein Kandidat für die Nachfolge von Anthony Modeste beim 1. FC Köln gewesen sein.