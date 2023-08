Nach Buchmann: FC Bayern stattet auch Hülsmann mit Profivertrag aus

Der FC Bayern hat den 19-jährigen Tom Ritzy Hülsmann mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Torhüter ist seit dem Abgang von Yann Sommer und während der Abwesenheit von Manuel Neuer zurzeit die Nummer zwei hinter Sven Ulreich.

Bereits im Juni hatte der FC Bayern mit Tarek Buchmann einem Spieler aus der eigenen Jugend einen Profivertrag gegeben. Mit Tom Ritzy Hülsmann rückt nun das zweite Talent aus den eigenen Reihen offiziell in den Kader von Thomas Tuchel auf und unterschreibt bis 2026.

Der 2,05 Meter große Torwart absolvierte die Sommerpause inklusive der Asien-Reise bereits mit den Profis, ein Einsatz war ihm allerdings nicht vergönnt. Zu Saisonbeginn war der 19-Jährige der Backup von Sven Ulreich, dem bis dahin einzigen verbliebenen Profi-Keeper der Bayern, und stand im Supercup gegen Leipzig (0:3) und zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen (4:0) erstmals im Aufgebot der ersten Mannschafft.

Hülsmann hat sich "kontinuierlich weiterentwickelt"

"Ritzy Hülsmann hat sich über all die Jahre bei uns kontinuierlich weiterentwickelt und trainiert seit diesem Sommer auch regelmäßig bei unseren Profis. Wir sind überzeugt von seinem Talent und freuen uns, nach Tarek Buchmann einen weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Profivertrag auszustatten", lobte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, in einer Pressemitteilung.

Der Nachwuchs-Torhüter bezeichnete den Profivertrag als "große Ehre" und bedankte sich für das Vertrauen. "Danke auch an alle Trainer und Mitarbeiter am Campus, die mich auf dem Weg hierhin unterstützt haben. Jetzt heißt es für mich, weiter hart zu trainieren und zu versuchen, mich stets weiterzuentwickeln."

Gebürtig stammt Hülsmann aus Trier, wechselte bereits 2017 von Eintracht Trier in die Jugend des Rekordmeisters - und ist nicht der einzige talentierte Keeper in der Familie. Sein kleiner Bruder Gregory Randy Hülsmann (16 Jahre) misst ebenfalls knapp zwei Meter und läuft aktuell für die U 17 des 1. FC Kaiserslautern in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest auf.

Der ältere Bruder könnte mit dem bevorstehenden Wechsel von Daniel Peretz zu den Bayern künftig zunächst allerdings erstmal wieder bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zwischen den Pfosten stehen und Erfahrungen sammeln. Für die FC Bayern Amateure absolvierte Hülsmann bislang zwölf Partien (22 Gegentore, zweimal zu Null).