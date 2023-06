Nach 17 Jahren: Heimeroth verlässt Gladbach

Die Umstrukturierungswelle bei Borussia Mönchengladbach hat auch ein Urgestein des Klubs erfasst. Der Vertrag von Christofer Heimeroth, bisheriger Team-Manager und Leiter der Lizenzabteilung, wird nicht verlängert.

Nach insgesamt 17 Jahren bei der Borussia ist Schluss. Christofer Heimeroth verlässt die Fohlen. Der im Sommer auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Damit geht der bisherige Team-Manager und Leiter der Lizenzabteilung. Die Nachfolge ist bereits geregelt: Der vom VfL Wolfsburg geholte Nils Schmadtke wird sich in seiner Funktion als "Sportdirektor Lizenz" künftig auch um alles Organisatorische rund um den Profikader kümmern.

Zur Personalie Heimeroth sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus gegenüber der Rheinischen Post: "Es stimmt, wir werden den auslaufenden Vertrag mit Christofer Heimeroth nicht verlängern. Das ist eines der Ergebnisse unserer umfassenden Saisonanalyse, die, wie gesagt, nicht nur den Trainer betraf."

Insgesamt 17 Jahre lang war Heimeroth bei den Fohlen tätig. Im Sommer 2006 kam der heute 41-Jährige als Torhüter von Schalke 04 zum Fohlenklub. Heimeroth stieg in der Saison 2007/08 mit der Borussia in die Bundesliga auf und absolvierte dabei als Stammkeeper 33 Spiele. Insgesamt stand er in 79 Pflichtspielen im Gladbacher Tor. 2018 beendete Heimeroth seiner Spielerkarriere und wurde Team-Manager. 2021 stieg er zum Leiter der Lizenzabteilung auf. Nach dem Aus von Sedrina Schaller übernahm Heimeroth Ende 2021 auch wieder die Aufgaben des Team-Managers. 2022 schloss der frühere Torhüter den DFB-Lehrgang "Management im Profifußball" ab.

Suche nach einem weiteren Co-Trainer für Seoane

In der vergangenen Woche hatte die Borussia schon einige personelle Umstrukturierungen bekanntgegeben. Darunter auch die Verpflichtung von Schmadtke für den neu geschaffenen Posten des Sportdirektors Lizenz. Während Steffen Korell "Direktor Scouting" bleibt, sind. Dr. Philipp Schützendorf (Leiter Entwicklung) und Mario Vossen (Head of Recruitment/Transfermanagement) intern aufgestiegen.

Weiter auf der Agenda: Die Suche nach einem weiteren Co-Trainer, der das Team um den neuen Cheftrainer Gerardo Seoane verstärkt.