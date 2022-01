Musliu verteidigt für den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt, derzeit Tabellenletzter der 2. Liga, verstärkt sich in der Abwehr mit Visar Musliu (27). Der 40-malige Nationalspieler Nordmazedoniens wechselt vom ungarischen Erstligisten FC Fehervar zu den Oberbayern.

Der FC Ingolstadt rüstet im Abstiegskampf auf und hat Innenverteidiger Visar Musliu verpflichtet. Zur Vertragsdauer machte der FCI keine Angaben. Nach Dejan Stojanovic (FC Middlesbrough, Tor), Hans Nunoo Sarpei (SpVgg Greuther Fürth, Mittelfeld), Florian Pick (1. FC Heidenheim, Mittelfeld) und Nikola Stojanovic (Radnicki Nis, Abwehr) ist der 27-Jährige Ingolstadts fünfter Winterneuzugang.

"Wir freuen uns, dass wir mit Visar einen erfahrenen Defensivspezialisten für unseren Verein begeistern konnten. Er ist vielseitig auf beiden Innenverteidigerpositionen einsetzbar und verfügt über eine gute Schnelligkeit", wird FCI-Manager Malte Metzelder auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit seiner Klarheit am Ball, seiner Kompromisslosigkeit im Zweikampf und seiner Mentalität wird er unsere Abwehr verstärken. Als Stammkraft hatte er in den vergangenen Jahren großen Anteil am positiven Abschneiden seiner Teams, sowohl in der ungarischen Liga als auch in der nordmazedonischen Nationalmannschaft."

Musliu durchlief ab der U 17 sämtliche Junioren-Nationalteams Nordmazedoniens und wurde im September 2017 erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. Seitdem absolvierte er 40 Länderspiele und schrieb mit dem Nationalteam 2020 Fußballgeschichte, als er sich mit der Nummer 67 der Weltrangliste erstmals für eine Europameisterschaft qualifizierte und dabei in allen Gruppenspielen in der Startelf stand. Zuvor machte das Team bereits in der WM-Qualifikation auf sich aufmerksam, als Musliu & Co. unter anderem Deutschland besiegten.