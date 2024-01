Muslija weckt Freiburger Interesse

Paderborns Leistungsträger Florent Muslija wird aus der Bundesliga umgarnt. Nach Informationen von "Bild" und "Sky" hat auch der SC Freiburg Interesse an dem 25 Jahre alten kosovarischen Nationalspieler. Dessen Vertrag beim SCP läuft im Sommer aus, nur im Winter könnte der Zweitligist also noch Ablöse einfordern. Der linke Mittelfeldmann steht derzeit bei sieben Toren und fünf Assists in dieser Saison, garniert mit einem kicker-Notenschnitt von 3,03.