Muskelverletzung: Thielmann fehlt Köln "vorerst"

Die Pechsträhne bei Jan Thielmann (20) hält an: Der Offensivmann hat sich am Oberschenkel verletzt und fehlt dem 1. FC Köln fürs erste.

FC-Coach Steffen Baumgart hatte bereits direkt nach dem Testspiel gegen Drittligist SV Meppen (1:0) Sorgenfalten wegen Jan Thielmann, nun hat der Bundesligist Gewissheit: Der 20-jährige Offensivmann muss "vorerst pausieren".

Verletzung ohne gegnerische Einwirkung

Dies teilten die Kölner am Donnerstagmittag auf ihrer Webseite mit. Thielmann habe sich "eine Muskelverletzung zugezogen", nach kicker-Informationen zwickt es im rechten hinteren Oberschenkel.

Thielmann war im letzten Kölner Testspiel des Jahres beim 1:0 zur Pause eingewechselt worden, musste aber bereits in der 75. Minute wieder vom Feld, ohne Gegnereinwirkung hatte er sich verletzt.

Der variabel einsetzbare Offensivspieler verpasste in den vergangenen Wochen wegen einer Viruserkrankung bereits ein paar Spiele, in der Bundesliga absolvierte er diese Saison zehn (kicker-Notenschnitt 3,64), in diesen sammelte er drei Scorerpunkte (ein Tor). Im DFB-Pokal (eine Partie) sowie in der Europa Conference League war er an keinem Treffer beteiligt.