Muskelfaserriss: Dani Olmo fehlt RB Leipzig mehrere Wochen

In den 2:1-Sieg RB Leipzigs gegen den VfB Stuttgart ist ein dicker Wermutstropfen gefallen: Die Sachsen müssen längere Zeit auf Dani Olmo verzichten.

RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Dani Olmo verzichten. Der Spanier zog sich am Freitag beim 2:1-Sieg der Sachsen über den VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Marco Rose, der Olmo zur Halbzeit gegen Emil Forsberg ausgewechselt hatte, hoffte nach der Partie noch auf einen glimpflichen Ausgang. "Bei Dani hat der Muskel zugemacht. Ich hoffe wirklich, dass da nichts Größeres kaputt gegangen ist und es möglicherweise nur eine Verhärtung ist", so die Worte des Trainers. Eine Kernspinuntersuchung am Samstagvormittag bestätigte dann aber die strukturelle Verletzung.

Olmo war nach einer durchwachsenen Hinrunde, in der er wegen eines Innenbandrisses im Knie bereits sechs Wochen lang ausgefallen war, gerade wieder richtig in Fahrt gekommen, hatte vier Scorerpunkte zum 6:1-Sieg vor einer Woche beim FC Schalke 04 beigetragen. Er wird auf jeden Fall im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim als auch in den kommenden Bundesliga-Spielen beim 1. FC Köln und gegen Union Berlin nicht zur Verfügung stehen.

Nur fünf Kandidaten für den Offensivbereich

Da auch der Langzeitverletzte Christopher Nkunku in diesen Begegnungen noch pausieren muss, gehen Rose im Offensivbereich allmählich die Alternativen aus. Für die vier Offensiv-Positionen hat er in Dominik Szoboszlai, Emil Forsberg, Timo Werner, André Silva und Yussuf Poulsen aktuell nur fünf Kandidaten.