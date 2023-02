Muskelfaserriss: Adeyemi fällt etwa drei Wochen aus

Die Vorarbeit zum 2:0 gegen Hertha BSC muss Karim Adeyemi bitter bezahlen. Der 21-jährige Nationalspieler wird Borussia Dortmund aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel mindestens drei Wochen fehlen.

Vier Minuten nachdem er beim 4:1-Erfolg gegen Hertha BSC am Sonntag selbst den ersten Treffer der Schwarz-Gelben sehenswert mit der Hacke erzielt hatte (27.), wurde Adeyemi von Julian Brandt auf der linken Seite geschickt, zog mit Tempo an Gegenspieler Uremovic vorbei und legte den zweiten Treffer von Donyell Malen auf. Noch im Flanken griff sich Adeyemi jedoch an den linken Oberschenkel. Er konnte nicht mehr weiterspielen und musste verletzt ausgewechselt werden. Jamie Bynoe-Gittens kam für ihn in die Partie (35.).

Am Montagnachmittag verkündete der BVB die Diagnose: Adeyemi hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und wird Trainer Edin Terzic aller Voraussicht nach drei Wochen fehlen.

Ein schmerzhafter Ausfall für den BVB - kam Adeyemi doch zuletzt immer besser in Form. Drei Treffer und eine Torvorlage standen für den Angreifer in seinen letzten drei Spielen zu Buche. Aufgrund der Verletzung muss es beim BVB vorerst ohne Adeyemi klappen, er wird die Bundesligaspiele bei der TSG Hoffenheim und gegen RB Leipzig, das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea und das Derby beim FC Schalke 04 verpassen.