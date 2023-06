Musiala: "Wir müssen positiv bleiben und zusammenhalten"

Die letzte Reise einer langen Saison führte Jamal Musiala am Samstag nach Fulda, wo für ihn als Fußballer im Kindesalter alles begann und nun seine Stiftung ihren Startschuss erlebte.

Der 20-Jährige nahm sich im Stadion der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz viel Zeit. Mit allen 15 Mannschaften, die ein E-Jugend-Turnier absolvierten, schoss der Nationalspieler ein Erinnerungsfoto, er traf sich mit alten Weggefährten, Freunden und Familie und verabschiedete sich anschließend in den Urlaub. Der wird für Musiala bereits eine Woche vor dem 13. Juli, dem Vorbereitungsstart beim FC Bayern, beendet sein, weil er sich individuell auf die neuen Herausforderungen vorbereiten möchte.

Starke Hinrunde, zähe Rückrunde, Happy End

Hinter Musiala liegt eine turbulente Saison mit Aufs und Abs. Eine herausragende Hinrunde in der Bundesliga, der das so enttäuschende wie frühe WM-Aus folgte, als Musiala zwar ein Lichtblick im deutschen Team war, er aber ohne Glück und Erfolg beim Torabschluss blieb.

Es folgte eine teils zähe Rückrunde ohne die vorherige Leichtigkeit und doch einem dramatischen Happy End: Musialas Tor am letzten Spieltag in Köln in der 89. Minute, das den 2:1-Sieg und damit die Deutsche Meisterschaft rettete. "Ich glaube, es war der bislang wichtigste Moment meiner Karriere. Aber mein Mindset verändert sich dadurch nicht. Ich träume immer groß, es gibt neue Ziele", sagte Musiala in Fulda.

Am Ende standen zwölf Tore und 13 Vorlagen in seiner starken Bundesligabilanz, Platz zwei in der Scorerwertung hinter Frankfurts Randal Kolo Muani.

Musiala zur EM 2024: "Angst würde uns nicht helfen"

Musiala ist trotz seiner Jugend ein reflektierter Spieler und Mensch, der sich stets verbessern möchte und neue Ziele anstrebt. Dementsprechend setzt er sich mit den schwierigen Monaten 2023 auseinander. "Solche Phasen sind wichtig, man kann aus ihnen viel lernen, auch als Mensch. Geholfen hat mir, immer dranzubleiben. Manchmal war ich genervt, weil ich die ganze Woche hart gearbeitet habe und dann klappte es im Spiel nicht, wie ich wollte. Dann denkt man viel nach, muss aber Vertrauen haben, gucken, was man besser machen kann, zum Beispiel taktische Sachen wie die Positionierung."

Jamal Musiala mit kicker-Reporter Frank Linkesch in Fulda. Kicker

Er weiß zudem, dass die Nationalmannschaft ihren Ansprüchen meilenweit hinterherläuft, hat aber keine Angst um die Ziele bei der Europameisterschaft im eigenen Land: "Angst würde uns nicht helfen. Wir müssen positiv bleiben und zusammenhalten. Hoffentlich sind wir dann in Form, wenn die EM kommt."

Stiftung soll Kinder unterstützen und ihnen Werte vermitteln

Im Mittelpunkt seiner Stiftung steht die Vermittlung von Werten an Kinder: Dankbarkeit, Respekt, Empathie, Verantwortung und Self-Care. Sie sollen helfen, Ziele im Leben zu erreichen. "Ich wollte etwas machen, womit ich mich identifizieren kann. Dabei habe ich nachgedacht, wie ich aufgewachsen bin und was ich als Kind haben wollte. Das möchte ich nun anderen Kindern vermitteln. Sie können viel über Werte wie zum Beispiel Respekt und Verantwortung lernen, die ihnen fürs Leben und das Erreichen ihrer Ziele helfen werden", erklärte er.

