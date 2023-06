Musiala: Heimkehr nach Fulda für einen Tag

Jamal Musiala ist mit 20 längst ein Topstar, sein Tor am letzten Spieltag sicherte dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft. Und er gehört zu den großen Hoffnungsträgern der Nationalmannschaft. Nun möchte er etwas zurückgeben. In Fulda, wo alles begann.

Am Samstag, vier Tage nach dem Länderspiel gegen Kolumbien und damit dem letzten Arbeitstag einer langen Saison, kehrt Jamal Musiala nach Fulda zurück. Beim TSV Lehnerz, mittlerweile SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, begann der seinerzeit fünfjährige Musiala 2008 mit dem Vereinsfußball, ehe er in England beim FC Southampton und dem FC Chelsea zu dem Talent heranreifte, das anschließend beim FC Bayern durchstartete zu einem der größten Hoffnungsträger des deutschen Rekordmeisters und der Nationalmannschaft wurde.

Nun kehrt Musiala ganz bewusst zu seinen Wurzeln zurück, die Team Musiala Foundation stellt am Samstag dort ihr Projekt vor und eröffnet es. Im Rahmen eines E-Jugend-Fußballturniers mit 15 Vereinen aus der Umgebung samt Siegerehrung und einer Pressekonferenz präsentieren Musiala und sein Team die Stiftung, die Kinder bekommen einen Einblick in das Leben des Hochleistungssportlers vom FC Bayern. Zudem trägt sich der 20-Jährge ins Goldene Buch der Stadt Fulda ein.

Event nicht öffentlich

Im Mittelpunkt steht jedoch die Stiftung nach monatelanger Vorbereitung. "Auch wenn Jamal erst am Anfang seiner Karriere steht, war es ihm und seiner Familie wichtig, bereits so früh wie möglich eine Stiftung ins Leben zu rufen, die Kindern hilft und inspiriert ihren eigenen Weg zu gehen", heißt es in der Einladung.

Konkret soll es um das Erkennen, Vermitteln und Leben von Werten gehen, die Kindern im Sport aber auch im Leben allgemein als Wegweiser dienen können. Dies soll mit sinnstiftenden und nachhaltigen Initiativen und Aktivitäten gelingen. Die vermittelten Werte sollen als alltäglicher Wegweiser und Kompass dienen. "Wenn man sich seiner Werte nicht bewusst ist, dann weiß man auch nicht, für was man steht und welche Entscheidungen man aus welchem Grund trifft", steht in dem Flyer zu dem Event, das nicht öffentlich ist.

Für die geladenen Kinder dürfte es ein Höhepunkt dieses Sommers werden: Einmal Jamal Musiala live erleben, der in ihrer Heimat einst davon träumte Profi zu werden und diesen Traum längst realisiert hat.