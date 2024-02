Muroya fehlt Hannover "bis auf Weiteres"

Hannover 96 hat zu Wochenbeginn den Ausfall von Sei Muroya (29) verkündet. Den japanischen Verteidiger hat es am Oberschenkel erwischt.

Hannover 96 hat am Montag eine Verletzung bekanntgegeben: Sei Muroya, der beim turbulenten 4:3 in Hamburg am Freitagabend noch Sebastian Ernsts Siegtor in der Nachspielzeit vorbereitete, fällt vorerst aus.

Das gaben die Niedersachsen auf ihrer Website bekannt. Muroya hatte sich laut Klubangaben tief in der Nachspielzeit wehgetan, nach einer Grätsche musste der 16-malige japanische Nationalspieler 15 Minuten nach Ende der regulären Spielzeit ausgewechselt werden. Für Muroya kam Julian Börner ins Spiel.

Muskel und Sehnen am Oberschenkel betroffen

Am Montag nun folgte die Diagnose. Bei einer MRT-Untersuchung sei "eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung hinten im rechten Oberschenkel" des Rechtsverteidigers festgestellt worden, so die 96er. Muroya fehle somit "bis auf Weiteres".

Muroya wechselte im Sommer 2020 vom FC Tokyo nach Niedersachen, für Hannover absolvierte der 29-Jährige bis dato 107 Zweitligaspiele (vier Tore) und acht im DFB-Pokal. Diese Saison wurde der Japaner bei 17 Einsätzen zehnmal nur eingewechselt und hat einen kicker-Notenschnitt von 3,39 inne. Gegen den HSV war Muroya in der Startelf gestanden.