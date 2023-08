Muheim schließt eine Baustelle

Als es in Hamburg während der Sommerpause darum ging, jene Positionen zu benennen, auf denen Nachbesserungsbedarf besteht, gehörte die des Linksverteidigers dazu. Doch obwohl Miro Muheim die Vorbereitung wegen eines Faszienrisses in der Wade verpasst hatte, präsentiert sich der Schweizer derzeit stabil wie nie zuvor. Und hat eine Baustelle geschlossen.

Trainer Tim Walter hatte geradezu mit Nibelungentreue an dem vor zwei Jahren aus St. Gallen verpflichteten Linksfuß Muheim festgehalten. Schon gegen Ende der abgelaufenen Spielzeit präsentierte er sich verbessert, sein erstes Ligaspiel in der neuen Saison von Beginn an nun war der wohl beste Auftritt im HSV-Trikot. Muheim verteidigte beim 3:0 gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag seriös, schaltete sich immer wieder wirkungsvoll mit in den Angriff ein und bestach durch zwei Distanzschüsse, noch dazu mit dem schwächeren rechten Fuß. "Ich weiß, dass ich einen guten Schuss habe", sagt er, "auch mit rechts. Den muss ich häufiger einsetzen, das habe ich mir vorgenommen."

Muheims stabile Rückkehr aus der Verletzungspause hat bei den Verantwortlichen schon jetzt ein Umdenken bewirkt. Während für die Rechtsverteidigerposition mit Ignace van der Brempt eine den ersten Eindrücken nach echte Verstärkung von Red Bull Salzburg ausgeliehen wurde, erhält Muheim links weiter das Vertrauen. Moritz Heyer, im Vorjahr Stammkraft, wird als adäquate Alternative für beide Seiten angesehen.

Zudem haben die Youngster William Mikelbrencis (derzeit nach Hüftverletzung im Aufbautraining) und Nicolas Oliveira während der Vorbereitung Fortschritte nachgewiesen. "Den Bedarf für diese Position halte ich für überschaubar", sagt Sportdirektor Claus Costa.

HSV sucht Verstärkung auf der Sechserposition

Die Versuche, den Kader zu optimieren, beschränken sich in den letzten Tagen des Augusts auf die Sechserposition, wo ein gleichwertiger Backup für Jonas Meffert fehlt. Wann immer der Mittelfeldstratege in der Vergangenheit gefehlt hat, ging Walters Formation die Ordnung verloren. Da der 28-Jährige in diesem Kalenderjahr immer wieder mal Knie-Probleme hatte, die zudem auch auf andere Bereiche ausstrahlten, sehen die Macher Bedarf. "Es ist kein Geheimnis, dass wir uns auf dieser Position verstärkt umsehen", sagt Costa.

Bereits vor Wochen war mit dem Magdeburger Daniel Elfadli der Wunschkandidat auserkoren. Weil das HSV-Angebot aber nicht annähernd den Vorstellungen des Ligakonkurrenten entsprach, hat sich die Konkurrenzsituation um den Deutsch-Libyer verändert. Inzwischen bieten auch Bundesligisten mit - der Ausgang, wie die letzte noch offene Stelle im Hamburger Kader besetzt wird, ist offen.