Münster will Leihspieler Schenk und Böckle halten

Nachdem Keeper Max Schulze Niehues sein Karriereende für kommenden Sommer angekündigt hat, ist bei Preußen Münster ein Verbleib des Ersatztorwarts Johannes Schenk denkbar. Der 21-jährige Junioren-Nationalspieler ist aktuell vom FC Bayern an die Adler ausgeliehen, hätte nach eigenem Bekunden aber "kein Problem damit", in Münster zu bleiben. Auch der zweite Leihspieler Benjamin Böckle von Fortuna Düsseldorf könnte noch eine Spielzeit an der Hammer Straße dranhängen. Da die Verträge beider Jungprofis bei ihren Stammvereinen jeweils nur bis 2025 laufen und für eine weitere Leihe somit erst eine Vertragsverlängerung nötig wäre, ist nicht mit schnellen Entscheidungen zu rechnen.