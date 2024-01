Münster feiert "sieben Punkte, die vielleicht ein bisschen mehr wert sind"

Eine Woche nach dem Derbysieg über Arminia Bielefeld konnte sich Preußen Münster auch im West-Schlager gegen Rot-Weiss Essen mit 2:1 durchsetzen und die englische Woche mit sieben Punkten abschließen. Ein Start, wie ihn sich Sascha Hildmann erträumte.

Nachdem die Wiedergutmachung vor heimischem Publikum für die 0:4-Klatsche im Derby in Bielefeld bereits gelungen war (2:1) und man auch bei heimstarken Ingolstädtern einen Punkt mitnehmen konnte (1:1), stand für Preußen Münster zum Abschluss der englischen Woche ein weiteres Prestige-Duell auf dem Programm: Der West-Schlager gegen Rot-Weiss Essen.

Erneut hatten die Adlerträger im Preußenstadion "etwas gutzumachen", wie Sascha Hildmann wusste - das Hinspiel in Essen ging spät mit 0:1 verloren. Und erneut sollte es gelingen. In der 80. Minute war es Gerrit Wegkamp, der das letztlich entscheidende 2:1 für den SCP besorgte. "Klar ist es dann für einen persönlich noch einmal etwas Besonderes", freute sich der großgewachsene Stürmer, "aber ich glaube, für uns als Verein, für die Fans, für uns alle, ist der Derbysieg einfach unfassbar gut."

Verdient war der zweite emotionale Heimsieg in nur einer Woche für Wegkamp "auf jeden Fall". Schließlich habe man "den Gegner gerade in der zweiten Halbzeit immer weiter unter Druck gesetzt" und sich letztlich "einfach belohnt".

Hildmann: "Am Schluss war ich echt tot"

In den langen Minuten zwischen dem Führungstreffer und dem Abpfiff musste Coach Hildmann an der Seitenlinie allerdings noch einmal mächtig leiden. "Am Schluss war ich echt tot. Die letzten zehn Minuten nach dem 2:1 war es eine echte Abwehrschlacht. Die Jungs haben sich reingeworfen, es hat echt an meinen Nerven gezerrt, aber wir haben es über die Zeit gebracht", freute sich der 51-Jährige, der wusste, worauf es im traditionell umkämpften Duell gegen RWE ankommen wird. "Ich hatte schon vor dem Spiel gesagt, dass die Mannschaft gewinnt, die leidensfähiger ist, die mehr investiert und jedem verdammten Ball hinterherläuft. Das hat die Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit so gut umgesetzt."

Damit darf sich Preußen Münster über einen fast perfekten Start in das neue Jahr freuen und klettert auf Rang zehn. "Ich habe davon geträumt. Dass es dann auch so kommt, umso schöner", strahlte Hildmann mit Blick auf die vergangenen drei Partien. Sein Mittelstürmer Wegkamp resümierte: "Diese englische Woche mit zwei Derbysiegen zuhause und einem Punkt auswärts ist sehr, sehr ordentlich." Und nicht nur das: "Wenn man dann die Gegner sieht, dann sind diese sieben Punkte vielleicht nochmal ein bisschen mehr wert."