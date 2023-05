Müller: "Wir sind gefestigter, als man meint"

Hat der FC Bayern seine Formkrise überwinden und zu alter Stärke gefunden? Das 6:0 gegen Schalke lieferte Indizien dafür, eine endgültige Antwort wird aber erst das Topspiel gegen RB Leipzig am nächsten Spieltag liefern.

Das kommende Wochenende verspricht Spannung pur: Der FC Bayern darf im Meisterkampf gegen Konkurrent Borussia Dortmund erneut vorlegen, allerdings gegen das Top-Team RB Leipzig am Samstagabend. Gewinnen die Münchner, könnte sie bereits am Sonntagabend auf der Couch zum elften Mal in Serie Deutscher Meister werden. Und zwar dann, wenn der BVB nicht beim FC Augsburg gewinnt, denn selbst ein Remis bedeutete mit Blick auf die Tordifferenz die Entscheidung. Gewinnen die Bayern gegen Leipzig jedoch nicht, hält Dortmund alle Trümpfe in der Hand, könnte bei einem eigenen Sieg vorbeiziehen.

Wochenlang durfte man in Sachen Titelreife arge Zweifel mit Blick auf die Leistungen des deutschen Rekordmeisters hegen. Hat er nun mit der deutlichen Steigerung und dem 6:0 gegen Schalke rechtzeitig die Kurve gekriegt? Thomas Müller ist überzeugt davon: "Natürlich ist Leipzig ein super Gegner, aber wir sind gefestigter, als man vielleicht meint." Auch dank ihm, dem Rückkehrer in die Startelf, der mit seinem 1:0-Treffer den Weg gegen Schalke bereitete. "Man sieht, dass Thomas unverzichtbar ist", lobte Präsident Herbert Hainer.

In der Tat wirkte die Münchner Darbietung nicht mehr so zusammenhanglos wie zuletzt häufiger, kehrten Spielfluss und Automatismen zurück, Und damit auch die Chancen, satte 15 an der Zahl, sowie die Tore. "Wir haben heute viel Selbstvertrauen getankt. Gut, dass viele verschiedene Spieler getroffen haben", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic und fügte mit Blick auf das Saisonfinale gegen Leipzig und in Köln an: "Wir schauen nur auf uns, müssen die beiden Spiele gewinnen."

Thomas Tuchel dürfte seine Mannschaft fürs Saisonfinale gefunden haben, mit Joshua Kimmich als Sechser, Müller sowie dem stark formverbesserten Jamal Musiala davor im Zentrum und Doppeltorschütze Serge Gnabry in der Spitze. "Man sieht, dass wir ein bisschen Vertrauen gewonnen haben, das Selbstverständnis zurückkommt", analysierte der Trainer und gab zu: "Das war ein bisschen verschüttet und hilft uns natürlich." Dabei fällt auf, dass die Mannschaft stabiler steht, sie kassierte in den vergangenen drei Partien nur ein Gegentor nach einem Weitschuss, ließ sehr wenige Chancen zu.

Allerdings waren Hertha BSC, Werder und nun Schalke nicht die stärksten Gegner. Leipzig wird also zeigen, ob die Münchner in dieser Saison noch zu Großem fähig sind, sprich dem Titel. Schützenhilfe aus Augsburg würden sie dennoch annehmen, wie Präsident Hainer ankündigte: "Wenn die Augsburger gewinnen, bekommen sie einen Bierzug von uns geschickt."

