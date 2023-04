Müller: "Wir holen uns das Ding!"

Der Nachmittag in München bot eine große Bandbreite beim FC Bayern: Von wenig gutem Fußball bis hin zu viel Hoffnung auf die elfte Meisterschaft in Serie.

Auch die bemerkenswert geduldigen Fans des Rekordmeisters feierten nach dem glanzlosen Sieg ihre Lieblinge. "Deutscher Meister wird nur der FCB", schallte es nach 72 Minuten durchs Stadion, ebenso nach Schlusspfiff. 24 Minuten und zwei Tore zuvor hatte es noch erste, verständliche Pfiffe ob des arg einfallslosen Vortrags gegeben. Doch die Tore von Serge Gnabry (69.) und Kingsley Coman (79.) retteten den Nachmittag der Bayern.

"Da sind wir wieder, wir holen uns das Ding", rief Thomas Müller den Reportern beim Gang aus der Arena zu, nachdem er erneut nur eingewechselt worden war. Laut Trainer Thoms Tuchel liege dies auch an Rückenproblemen, die den 33-Jährigen plagen. Präsident Herbert Hainer sprach mit Blick auf Leistung und Ergebnis vom "Tag der Arbeit", der für ihn schon gut acht Stunden vor dem 1. Mai begonnen hatte.

Bayern hat Meisterschaft in eigener Hand

Vier Siege würden den Münchnern nun zum Titel reichen, zwischen den Reisen nach Bremen und am letzten Spieltag nach Köln erwarten sie daheim Schalke und Leipzig. Doch hat die Mannschaft aktuell die Qualität dafür? Gegen einen arg dankbaren, weil schwachen Gegner aus Berlin ließ der FCB immerhin defensiv nichts anbrennen, spielte nach vorne aber oft zu kompliziert und fehlerhaft, in der Mitte fehlte ein Zielspieler.

Positiv: Gnabry beendete mit seinem zehnten Saisontreffer seine seit 11. Februar andauernde Torlosigkeit, mit Coman erhöhte der beste Spieler auf dem Platz. Auch der eingewechselte Ryan Gravenberch setzte vereinzelte Akzente, während die Nationalspieler Leon Goretzka, Jamal Musial, Leroy Sané sowie Sadio Mané enttäuschten.

Haben keine Konter kassiert, keine blöden Standards zugelassen. Joshua Kimmich

Goretzka fehlte zudem am kommenden Samstag in Bremen nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. "Ich fand es spielerisch gar nicht so schlecht", sagte der zweifache Vorlagengeber Joshua Kimmich und begründete: "Wir haben keine Konter kassiert, keine blöden Standards zugelassen. In den vergangenen Wochen wäre es eher so gewesen, dass wir den Kopf verlieren. Heute nicht."

Die Ansprüche sind aktuell arg niedrig beim FC Bayern, was die Leistung angeht, die Verunsicherung ist nach dem verkorksten April ins Team gekrochen. Die große Frage lautet: Hilft dieser Sieg, um wieder in die Spur zu finden und den Titel zu holen? Oder bedürfte es dafür womöglich erneuter Schützenhilfe in Form eines Patzers von Konkurrent Borussia Dortmund? Die nächsten Wochen werden die Antwort liefern.