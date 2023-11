Müller über Pavlovic: "Er spielt Fußball, wie ich das kenne"

Aleksandar Pavlovic (19) hat beim 4:0 der Bayern in Dortmund sein zweites Bundesliga-Spiel bestritten - und seine Mitspieler begeistert.

Für einen Lacher reicht es bei Thomas Müller immer, erst recht nach einer Münchner Machtdemonstration in Dortmund. Ob er dabei nun beginnen durfte oder erst in der 89. Minute eingewechselt wurde. Denn genau das war eigentlich sein Punkt am Samstag, als er über Aleksandar Pavlovic sprach.

"Ich mag seine Spielweise, wir verstehen uns auch gut", meinte Müller über den 19-jährigen Youngster, während die Mundwinkel beim 34-jährigen Routinier schon ein bisschen breiter wurden. "Ich bin ja auch immer viel zusammen mit den jungen Spielern", ergänzte Müller, wartete ein paar Sekunden. "Beim Warmmachen." Und lachte laut los. Die Rolle als Ersatzspieler nimmt Müller also auch mit Humor.

Pavlovic hingegen darf sich freuen über die aktuelle Verletztenlage und Joshua Kimmichs Sperre, sie bescherte ihm schließlich in der Vorwoche beim 8:0 gegen dezimierte Darmstädter das Bundesliga-Debüt. Am Samstag wiederum warf Thomas Tuchel das Eigengewächs in der einzig halbwegs brenzligen Phase der Partie nach einer Stunde rein - und wurde belohnt.

Mutig und selbstbewusst

Pavlovic, der am Mittwoch seinen ersten Profivertrag bis 2027 unterschrieben hat, trat mutig auf, bissig und selbstbewusst. Und belohnte sich kurz vor Schluss mit dem Assist zum 4:0 von Harry Kane. "Aleks hat Gott sei Dank so gespielt, wie ich ihn kenne", freute sich Müller, der in den Spielersatzeinheiten "immer gerne" mit Pavlovic zusammenspielt, "weil ich weiß, dass offensiv was geht. Er kann arbeiten, und er hat immer den Blick nach oben. Er spielt Fußball, wie ich das kenne. Hat einen guten Touch, lässt sich nicht runterkriegen. Und, was man heute gesehen hat: er hat den Mumm in den Knochen."

Leon Goretzka sieht seinen Positionspartner im defensiven Mittelfeld "genauso wie Frans (Krätzig, d. Red.) extrem positiv. Es macht Spaß zu sehen, wie er alles aufsaugt." Bodenständig präsentiere sich Pavlovic, berichtet Goretzka. Trotzdem "hat man gar nicht gespürt, dass er nervös ist oder irgendwas, sondern er kam super rein, hat sogar noch ein Tor vorbereitet - so wünschen wir uns das."

Am Mittwoch gegen Galatasaray darf Kimmich zwar wieder spielen, und Goretzka selbst macht trotz Schiene "keine Pause mehr". Gut möglich ist trotzdem, dass Pavlovic nach seinen ersten zwei vielversprechenden Liga-Auftritten auch erstmals Champions-League-Luft schnuppern darf.